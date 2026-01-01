Cinci motociclete intens așteptate pentru 2026: Ducati, Triumph, Royal Enfield, Honda și Norton pregătesc noutăți majore

Pe măsură ce finalul de an se apropie, atenția pasionaților de motociclism se îndreaptă deja spre modelele care vor marca sezonul 2026. Ducati, Triumph, Royal Enfield, Honda și Norton se numără printre constructorii care pregătesc motociclete complet noi sau profund revizuite, acoperind segmente variate, de la naked-uri de clasă medie și sport-touring, până la adventure și superbike.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Ducati deschide lista cu noua generație Monster, una dintre cele mai așteptate apariții ale anului viitor. Modelul de generația a cincea va fi echipat cu un motor V2 de 890 cmc, complet reproiectat, care dezvoltă 109,5 CP la 9.000 rpm și 91 Nm cuplu la 7.250 rpm. Noul propulsor beneficiază de tehnologia IVT (Intake Variable Timing), iar Ducati anunță și o reducere de greutate, alături de integrarea unor soluții electronice actualizate. Noul Monster este programat să ajungă în showroom-uri în luna februarie.

Tot în segmentul naked de clasă medie, Triumph pregătește Street Triple 765 RX, un model de top, disponibil într-o ediție specială pentru un singur an. Cu un preț de 12.895 de lire sterline, versiunea RX împrumută baza tehnică a modelului RS, dar se diferențiază prin suspensia Öhlins montată atât pe față, cât și pe spate. Furca față NIX30 oferă 115 mm cursă și reglaje complete pentru compresie, revenire și preload, în timp ce amortizorul spate completează pachetul premium. Modelul este așteptat spre finalul anului 2026.

Royal Enfield atrage atenția cu viitorul Himalayan 750, un model adventure care marchează intrarea constructorului indian în clasa de 750 cmc. Alături de viitorul Continental GT 750, noul Himalayan a fost surprins în mai multe sesiuni de testare pe parcursul anului 2025. Deși specificațiile finale nu sunt încă confirmate oficial, prototipurile au fost văzute cu frâne față cu două discuri și etriere cu două pistoane, precum și cu o combinație de roți de 19 și 17 inci. Lansarea oficială este așteptată, cel mai probabil, la EICMA, unde modelul ar putea fi prezentat ca parte a gamei 2027.

Honda mizează pe noul CB1000GT, un sport-touring derivat direct din CB1000 Hornet, desemnat motocicleta anului 2025 de publicația Visordown. CB1000GT utilizează un motor cu patru cilindri în linie de 1.000 cmc, cu origini în CBR1000RR Fireblade, recalibrat pentru acest segment. Puterea declarată este de 147,6 CP la 11.000 rpm, cu un cuplu de 102 Nm la 8.750 rpm. Modelul beneficiază de un cadru posterior mai robust și promite un raport competitiv între performanță și preț. Lansarea pe piața din Marea Britanie este programată pentru februarie, la un preț de 11.999 de lire sterline.

Norton completează lista cu Manx R, un superbike complet nou, prezentat publicului la EICMA 2025. Motocicleta este echipată cu un motor V4 de 1.200 cmc, răcit cu lichid, cu un unghi de 72 de grade, care dezvoltă 203 CP la 11.500 rpm și 129 Nm cuplu. Pachetul tehnic include frâne Brembo Hypure, suspensii Marzocchi și un ecran TFT de 8 inci cu funcție de control GoPro integrată. Manx R marchează una dintre cele mai ambițioase lansări ale mărcii britanice după relansare.

Aceste cinci modele conturează un an 2026 cu noutăți importante în mai multe segmente ale pieței moto, de la performanță pură la versatilitate și turism sportiv.