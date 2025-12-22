Ducati lansează Panigale V4 Marquez, o ediție limitată de 218,5 CP, la prețul de 93.000 de euro

Ducati a prezentat oficial o nouă ediție specială Panigale V4 Marquez, creată pentru a marca titlul MotoGP obținut de Marc Márquez în sezonul 2025. Modelul este produs într-o serie limitată de 293 de exemplare și are un preț de 93.000 de euro.

Este a doua motocicletă de ediție specială dedicată lui Marc Márquez lansată de constructorul italian în decurs de două luni. După prezentarea modelelor Panigale V2 Marquez și Francesco Bagnaia la salonul EICMA, Ducati revine cu o versiune mult mai radicală, bazată pe Panigale V4 S din 2025, dar cu influențe directe din proiectul MotoGP.

Din punct de vedere vizual, Panigale V4 Marquez preia schema de culoare a prototipului Desmosedici GP25, subliniind legătura cu motocicleta de competiție utilizată în Campionatul Mondial MotoGP. Dincolo de aspect, modelul include mai multe soluții tehnice dezvoltate inițial pentru curse.

Motocicleta este echipată cu Corner Sidepods, un element aerodinamic introdus de Ducati în MotoGP în 2021. Potrivit producătorului, acest sistem permite generarea unui efect de sol mai eficient la unghiuri mari de înclinare, asigurând un nivel mai ridicat de aderență și viteze mai mari în viraje, cu impact direct asupra timpilor pe tur.

Un alt element preluat din competiție este sistemul de frânare Front Brake Pro+, omologat pentru utilizare pe drumurile publice. Acesta include două discuri Brembo T-Drive ventilate, cu diametrul de 338,5 mm și grosimea de 6,2 mm, alături de etriere Brembo GP4 Sport Production. Ducati precizează că acest sistem a fost utilizat și de piloții oficiali ai mărcii în cadrul ediției 2024 a Race of Champions și derivă din soluțiile folosite în Campionatul Mondial Superbike. Conform comunicatului oficial, cilindrul principal al frânei față este un MCS 19.21, cu reglaj de la distanță al poziției manetei, similar celor utilizate în MotoGP și Superbike.

Panigale V4 Marquez este propulsată de motorul Desmosedici Stradale de 1.103 cmc, care beneficiază de o creștere de putere față de versiunea standard. Dacă Panigale V4 S dezvoltă 216 CP la 13.500 rpm, ediția Marquez ajunge la 218,5 CP la același regim maxim, datorită montării unui sistem de evacuare Akrapovič și a unei calibrări dedicate a motorului. Evacuarea contribuie și la reducerea masei motocicletei cu 2,5 kg. Economii suplimentare de greutate provin de la jantele din fibră de carbon cu cinci spițe, care sunt cu 0,95 kg mai ușoare decât roțile forjate ale versiunii V4 S.

Lista de echipamente speciale include un kit de ambreiaj uscat, scărițe reglabile din aluminiu prelucrat CNC și un modul GPS. Pentru utilizarea pe circuit, Ducati oferă standard și un capac de rezervor racing din aluminiu, apărători pentru etrierele de frână, un capac deschis din fibră de carbon pentru ambreiaj și un kit de eliminare a suportului pentru plăcuța de înmatriculare.

Suspensia este identică cu cea a modelului Panigale V4 S, cu furcă Öhlins NPX-30 presurizată de 43 mm pe față și amortizor Öhlins TTX 36 pe spate, ambele complet reglabile.

Un element distinctiv al acestei ediții limitate este rezervorul de combustibil semnat de Marc Márquez. Pilotul spaniol a obținut în 2025 primul său titlu MotoGP alături de Ducati, acesta fiind al șaptelea titlu la clasa regină, după cele șase câștigate anterior cu Honda, și al nouălea titlu mondial din carieră.