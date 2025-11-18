Ducati lansează „The Origin Collection”, o linie exclusivă dedicată primului secol de istorie

Ducati a prezentat „The Origin Collection”, o nouă linie vestimentară exclusivă creată pentru a marca 100 de ani de existență ai producătorului din Bologna. Colecția omagiază patrimoniul mărcii și readuce în prim-plan elemente grafice și stilistice reprezentative, reinterpretate într-o formă contemporană pentru pasionații care își doresc să poarte o parte din istoria Ducati.

Colecția este structurată în trei linii distincte — Heritage, Icon și Tomorrow — fiecare reflectând o etapă a evoluției brandului prin limbajul designului. Deși diferite ca abordare, toate liniile sunt unite de aceeași viziune: aceea a unei mărci care, de-a lungul unui secol, a alimentat pasiunea comunității sale prin excelență tehnică și un stil cu puternică încărcătură emoțională.

Heritage: omagiu eleganței atemporale

Linia Heritage, realizată de Drudi Performance, se inspiră din logo-ul Ducati creat de Giugiaro în 1977. Linia include o jachetă tehnică și articole de lifestyle, toate reinterpretând graficul vintage într-o estetică actuală. Jacheta Heritage C3, disponibilă în negru pentru bărbați și alb pentru femei, aduce în prim-plan stilul anilor ’80, cu linii grafice curate și un inseru roșu ce evidențiază logo-ul Ducati. Produsă de Dainese și certificată conform standardelor de siguranță actuale, jacheta este realizată din piele de vacă pentru uz moto și vine în versiuni normale sau perforate, fiind dedicată utilizatorilor urbani care apreciază un look retro adaptat prezentului.

Linia este completată de hanorace, polo-uri și tricouri pentru bărbați și femei, toate purtând pe spate logo-ul creat de Giugiaro, element definitoriu al întregii colectii.

Icon: un parcurs prin simbolurile Ducati

Linia Icon, dezvoltată tot de Drudi Performance, explorează istoria producătorului italian prin logouri și simboluri care au contribuit la transformarea Ducati într-o referință globală. Orientată exclusiv către segmentul lifestyle, linia oferă articole versatile pentru bărbați și femei, realizate din materiale de înaltă calitate. Piesa centrală este jacheta Icon*, confecționată din piele premium tratată pentru a obține o textură moale și rezistentă, destinată celor care caută autenticitate combinată cu confort și stil.

Tomorrow: proiecția unui secol în viitor

Linia Tomorrow își propune să transpună identitatea Ducati într-o direcție modernă, reinterpretând logo-ul Giugiaro într-un model grafic all-over. Linia, disponibilă în ediție limitată, cuprinde o șapcă, un polo, un hanorac și un tricou, toate disponibile în variante roșii sau negre și definite printr-o estetică tânără și contemporană.

Prin „The Origin Collection”, Ducati oferă o perspectivă stilistică asupra celor 100 de ani de evoluție, combinând tradiția cu exprimarea modernă și reafirmând legătura mărcii cu pasionații săi din întreaga lume.