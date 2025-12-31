Ducati pregătește un nou model cu inspirație retro: Formula ’73 apare în documente oficiale pentru 2026

Documente recente publicate de California Air Resources Board (CARB) indică faptul că Ducati lucrează la un nou model de motocicletă, care va purta numele Formula ’73 și va fi lansat în anul 2026. Conform acestor înregistrări, motocicleta va fi echipată cu un motor V-twin de 803 cmc, deja cunoscut din gama Ducati Scrambler, ceea ce sugerează că noul model va fi construit pe o platformă tehnică familiară.

Apariția numelui Formula ’73 nu este întâmplătoare și trimite direct la o perioadă definitorie din istoria constructorului italian. La începutul anilor ’70, Ducati și-a consolidat reputația internațională prin succesul obținut în competiții, în special la cursa Imola 200 din 1972, unde Paul Smart și Bruno Spaggiari au încheiat pe primele două poziții. Rezultatul a marcat un moment de cotitură pentru marca din Borgo Panigale, transformând-o într-un nume de referință în motorsportul mondial.

Modelele dezvoltate ulterior pentru competițiile din seria FIM Formula 750 au stat la baza legendarului Ducati 750 Supersport Desmo, motocicletă care a câștigat Campionatul Italiei în 1975 cu Franco Uncini. Acea perioadă a consacrat definitiv configurația V-twin și tehnologia desmodromică drept elemente centrale ale identității Ducati.

În acest context istoric se înscrie și noul Formula ’73. Conform documentelor CARB, motocicleta va utiliza motorul de 803 cmc răcit cu aer, deja prezent pe mai multe versiuni Scrambler, ceea ce indică o abordare axată pe continuitate tehnică. Deocamdată nu au fost publicate informații oficiale privind puterea, echiparea, tipul de caroserie sau poziționarea exactă în gamă.

Un alt detaliu relevant din documentația apărută este menționarea Thailandei ca țară de producție pentru una dintre variante, în linie cu strategia Ducati din ultimii ani, care presupune fabricarea anumitor modele Scrambler în afara Italiei. Această abordare permite menținerea unor costuri competitive, fără a renunța la identitatea mărcii.

Până în prezent, Ducati nu a oferit declarații oficiale privind lansarea modelului Formula ’73, prețul sau data exactă de debut. Informațiile existente provin exclusiv din documentele de omologare, însă apariția acestora confirmă că proiectul se află într-un stadiu avansat de dezvoltare.