Ducati prezintă Panigale V4 R pentru 2026: 236 CP, aerodinamică MotoGP și cutie de viteze unică

Ducati a dezvăluit noul Panigale V4 R pentru sezonul 2026, o motocicletă de omologare ce aduce performanță de competiție pe șosea și introduce o serie de premiere tehnice. Modelul va fi disponibil în Europa din noiembrie 2025, la un preț de 44.000 €, respectând plafonul impus pentru motocicletele omologate pentru WSBK.

Panigale V4 R folosește motorul Desmosedici Stradale de 998 cmc, dezvoltat pentru a respecta limitele de cilindree din Campionatul Mondial de Superbike. Motorul livrează 215 CP în versiunea standard Euro 5+, iar cu evacuarea opțională Akrapovič din titan și uleiul special Shell Advance poate atinge până la 239 CP (235,7 bhp) și o viteză maximă de 330 km/h (205,4 mph).

Motor revizuit și performanțe crescute

Noul motor include pistoane mai ușoare, biele shot-peened, came de evacuare revizuite, galerii de admisie redesenate și injectoare repoziționate, pentru un plus de 4 CP în medie pe întreaga plajă de turație. Cuplul maxim a crescut cu 3%, ajungând la 114 Nm la 12.000 rpm, iar în zona inferioară a turațiilor creșterea este de 7%. Arborele cotit contrarotativ, mai greu decât la modelul precedent, îmbunătățește tracțiunea fără a afecta agilitatea în viraje.

Cutie de viteze inovatoare

O noutate absolută este Ducati Racing Gearbox (DRG) – prima cutie de viteze de serie cu neutru plasat sub treapta întâi, eliminând riscul de a selecta accidental punctul mort în virajele lente. Neutralul este blocat mecanic și poate fi accesat doar printr-o manetă dedicată de pe ghidonul drept.

Aerodinamică inspirată din MotoGP

Carena integrează elemente de tip “corner sidepods”, preluate de pe prototipurile MotoGP, care generează forță de apăsare în viraj fără a penaliza viteza de vârf. Aripioarele frontale mărite adaugă 6 kg de apăsare la 300 km/h, iar noua priză de aer, extinsă cu 70 mm, aduce un câștig suplimentar de 1,3 CP la aceeași viteză.

Șasiu și frâne de top

Motocicleta utilizează braț oscilant dublu – o premieră pentru Ducati de la 999R încoace – cu rigiditate laterală redusă cu 37% și greutate scăzută cu 3,27 kg. Suspensia este asigurată de furci Öhlins NPX25/30 și amortizor spate Öhlins TTX36 pe o legătură reglabilă, permițând ajustarea înălțimii spatelui.

Sistemul de frânare este asigurat de etriere Brembo Hypure cu discuri de 330 mm, cu opțiuni pentru discuri de 338,5 mm și etriere Brembo GP4 prin pachetele Pro și Pro+.

Electronică avansată

Panigale V4 R include software-ul Ducati Vehicle Observer, care simulează datele provenite de la 70 de senzori și ajustează sistemele de control al tracțiunii, pornirii, derapajului, ridicării roții față și frânei de motor. Motocicleta oferă cinci moduri de pilotaj, patru hărți de putere și ABS cu funcție Race Brake Control.

Dotări opționale

Pachetul de opțiuni include roți din fibră de carbon, piese din carbon pentru carenă, aripioare, apărători de frână și șa, precum și sistem de achiziție de date de inspirație competițională. Evacuarea Akrapovič rămâne elementul-cheie, adăugând 17 CP suplimentari pentru performanță maximă pe circuit.