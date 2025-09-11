Ducati V21L: prima motocicletă electrică cu baterie solid-state din Grupul Volkswagen

Ducati a prezentat la începutul lunii septembrie, în cadrul salonului IAA Mobility de la München, prototipul electric de competiție V21L, marcând o premieră pentru industria moto și pentru Grupul Volkswagen. Modelul este primul vehicul al conglomeratului german echipat cu o baterie solid-state cu litiu-metal, dezvoltată în colaborare cu QuantumScape și PowerCo.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Pentru Ducati, apariția acestui prototip în competiția MotoE reprezintă un nou reper tehnologic, în timp ce pentru Grupul Volkswagen, evenimentul marchează trecerea de la proiecte experimentale la aplicarea concretă a unei tehnologii considerate de ani de zile „Sfântul Graal” al mobilității electrice.

Performanțe tehnice și inovații

Bateria solid-state utilizată pe Ducati V21L promite o densitate energetică de aproximativ 844 Wh/l, o încărcare rapidă de la 10% la 80% în puțin peste 12 minute și livrarea constantă a puterii necesare pentru ritmul de cursă, fără pierderi semnificative de performanță.

Noua tehnologie elimină electrolitul lichid și anodul pe bază de grafit, utilizând un electrolit solid și un design cu anod din litiu-metal. Rezultatul: mai multă energie într-un spațiu mai mic, timpi de încărcare reduși și o siguranță sporită împotriva fenomenelor de degradare, precum creșterea dendritelor sau riscul de supraîncălzire.

Pentru piloți, aceste îmbunătățiri se traduc printr-un pachet mai ușor, cu un centru de greutate optimizat, manevrabilitate sporită, livrare liniară a cuplului și posibilitatea unor sisteme de răcire simplificate în viitor.

Implicații pentru competițiile MotoE

Introducerea bateriilor solid-state ar putea schimba strategia curselor MotoE. Încărcările rapide permit echipelor să opteze pentru alimentări scurte, menite să ofere performanță maximă pe pistă, urmate de pauze rapide de reîncărcare, în locul folosirii unor baterii mai grele încărcate complet.

În plus, stabilitatea livrării de putere până la finalul fiecărei curse ar putea transforma modul în care piloții abordează fiecare tur, cu o agresivitate constantă.

Reacții și impact în industrie

Lansarea Ducati V21L cu baterie solid-state a avut ecouri și pe piața financiară. Potrivit Investing.com, acțiunile QuantumScape au crescut cu peste 20% imediat după prezentare, investitorii interpretând evenimentul ca un semnal puternic că tehnologia este pregătită să treacă la etapa de aplicare practică.

Reprezentanții Ducati au subliniat caracterul inovator al acestui pas, amintind tradiția mărcii de a transfera tehnologiile din competiții către producția de serie. În trecut, compania din Bologna a introdus soluții precum sistemul de distribuție Desmodromic, cadrul tip trellis și celebrul motor L-Twin, toate devenite repere în industria moto.

Ducati și Volkswagen – o colaborare strategică

Prin acest proiect, Ducati devine primul constructor de motociclete care aduce bateriile solid-state pe circuit, consolidând strategia Grupului Volkswagen de a accelera tranziția către electromobilitate.

Oficialii companiei italiene au subliniat că V21L este un pas esențial pentru a demonstra că electrificarea poate păstra caracterul distinctiv Ducati: o motocicletă rapidă, agresivă și competitivă pe pistă.