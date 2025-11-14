Harley-Davidson donează 1 milion de dolari în urma campaniei „Let’s Ride Challenge – Ride for Heroes”

Producătorul american Harley-Davidson a anunțat rezultatele campaniei sale din 2025, Let’s Ride Challenge – Ride for Heroes, o inițiativă dedicată sprijinirii veteranilor, militarilor activi și primilor respondenți. Peste 29.000 de motocicliști au participat la provocare, parcurgând în total 83,4 milioane de mile pe motociclete Harley-Davidson, depășind cu mult obiectivul stabilit de 50 de milioane de mile.

Depășirea acestui prag a activat o donație de 1 milion de dolari oferită de Harley-Davidson către organizații care sprijină eroii comunităților locale. Campania, lansată pe 28 martie și desfășurată până pe 31 octombrie 2025, a fost cea mai amplă provocare de acest gen organizată vreodată de companie.

„Comunitatea Harley-Davidson este întotdeauna pregătită să susțină pe cei care ne apără libertatea și siguranța,” a declarat Theo Keetell, vicepreședinte de marketing al Harley-Davidson. „Provocarea Let’s Ride Challenge – Ride for Heroes a combinat plăcerea de a conduce cu un scop nobil, iar reacția participanților a fost extraordinară. Suntem mândri să facem această donație în numele tuturor riderilor implicați.”

Organizațiile beneficiare și implicarea participanților

Fondurile vor fi distribuite către mai multe organizații caritabile, printre care 1 Soldier 1 Dog 1 Team, American Legion Riders, Combat Veterans Motorcycle Association, Hanks for Our Troops, Motorcycle Missions, National Association of Buffalo Soldiers and Troopers™, Rolling Thunder, Wounded Warrior Project și Veterans of Foreign Wars.

Provocarea s-a adresat exclusiv motocicliștilor din Statele Unite care dețin o motocicletă Harley-Davidson înregistrată. Participanții au trebuit să se înscrie într-un dealer autorizat și să acumuleze un „Rev Score” prin actualizarea kilometrajului, vizite la dealeri și activități specifice desfășurate pe durata campaniei.

Potrivit datelor oficiale, distanța medie parcursă de un participant a fost de 3.500 de mile, însă peste 2.300 de motocicliști au depășit pragul de 10.000 de mile, dedicându-și efortul în semn de recunoștință pentru cei care servesc societatea.

Premii pentru performanțele de top

Pe lângă componenta caritabilă, Harley-Davidson va oferi cinci motociclete noi celor mai performanți participanți din fiecare categorie de kilometraj (Rev Score tier). Premiile includ:

Silver Tier (1–2.500 mile): Harley-Davidson Nightster

Gold Tier (2.501–4.000 mile): Harley-Davidson Street Bob

Platinum Tier (4.001–5.500 mile): Harley-Davidson Fat Boy

Diamond Tier (5.501–7.500 mile): Harley-Davidson Street Glide

Black & Orange Tier (7.501+ mile): Harley-Davidson CVO Road Glide 2025

Câștigătorii vor fi anunțați în perioada următoare, potrivit comunicatului oficial al companiei.

Următoarea ediție – 2026 Let’s Ride Challenge

Harley-Davidson a confirmat că provocarea Let’s Ride Challenge – Ride for Heroes va continua și în 2026, încurajând motocicliștii să se înscrie și să urmărească noutățile prin aplicația H-D App.

Prin această inițiativă, compania își reafirmă angajamentul față de comunitatea moto și valorile care au definit brandul de peste un secol – solidaritatea, libertatea și sprijinul față de cei care servesc.