Honda CB1000F, gândit să atragă o nouă generație de motocicliști către segmentul naked de mare capacitate

Honda a conceput noul CB1000F retro naked cu obiectivul clar de a atrage clienți noi către segmentul motocicletelor de cilindree mare din gama sa, în pofida influențelor vizuale puternic inspirate din anii ’70 și ’80. Declarația îi aparține lui Takayuki Haramoto, Large Project Leader (LPL) responsabil de dezvoltarea acestui model, care subliniază că direcția proiectului a vizat extinderea publicului, nu doar apelul la nostalgie.

Prezentat inițial sub forma conceptului CB-F la Osaka Motorcycle Show din 2020, modelul de serie CB1000F va ajunge în showroom-urile din Marea Britanie începând cu luna februarie 2026, la un preț de 10.599 lire sterline. Prin această poziționare, Honda plasează noul CB1000F sub rivali direcți precum Kawasaki Z900RS, BMW R12 nineT sau Triumph Speed Twin 1200, oferind o alternativă mai accesibilă într-un segment dominat de motociclete cu accent retro-premium.

CB1000F este construit pe baza platformei CB1000 Hornet, lansată pentru anul model 2025, și este propulsat de un motor cu patru cilindri în linie de 998 cmc, care dezvoltă 122 CP la 9.000 rpm și un cuplu maxim de 104 Nm 8.000 rpm. Ansamblul tehnic este îmbrăcat într-o caroserie minimalistă, cu linii ce trimit clar la modelele istorice CB750F și CB900F, motociclete emblematice pentru Honda în urmă cu peste patru decenii.

„Deși CB1000F a fost motivat de modelele 750 și 900, am vrut să creăm un nou standard pentru motocicletele naked”, a declarat Takayuki Haramoto pentru MCN. „Hornet-ul era ușor, dar în același timp puternic și accesibil ca preț. Era o motocicletă pentru toată lumea. Am preluat această esență de la Hornet, dar în același timp am schimbat stilul pentru acest nou model.”

Potrivit lui Haramoto, există diferențe notabile între cele două platforme naked, una dintre cele mai importante fiind caracterul sonor al motorului. CB1000F beneficiază de o admisie revizuită, cu trompete mai lungi și de lungimi diferite, menite să creeze un sunet mai „pulsant” și o livrare a puterii mai progresivă.

„Hornet-ul este mai nervos. Acesta, în schimb, construiește puterea treptat. Este mai lin și, prin urmare, mai ușor de condus”, a explicat liderul de proiect. Această abordare face parte din strategia Honda de a face modelul mai accesibil pentru motocicliștii aflați la primul contact cu segmentul de cilindree mare.

„Publicul principal sunt tinerii, dar în același timp ne-am dorit ca și cei care cunosc istoria și moștenirea acestui model să fie mulțumiți. Este dedicat celor care cumpără pentru prima dată o motocicletă mare”, a mai precizat Haramoto. „Honda are o istorie îndelungată, iar vrem ca toată lumea să se bucure de motocicletele noastre, folosind această moștenire și pentru a-i ajuta pe cei tineri să cunoască istoria mărcii.”

În cadrul discuției, reprezentantul Honda a fost întrebat și despre posibilitatea lansării în Europa a modelului CB500SF cu patru cilindri, prezentat în luna septembrie la China International Motorcycle Trade Exhibition (CIMA). Deși mulți se așteptau la o apariție la salonul EICMA de la Milano, acest lucru nu s-a întâmplat.

„Nu pot spune dacă vom extinde acest model pe piața europeană sau nu”, a declarat Haramoto, precizând totodată că nu a fost implicat direct în dezvoltarea motocicletei de cilindree medie. De asemenea, întrebat despre o posibilă versiune CB1000F echipată cu sistem E-Clutch, oficialul Honda a refuzat să ofere detalii suplimentare.