Honda pregătește un nou model electric cu design atipic, dezvăluit în documente de brevet

Honda își continuă extinderea în zona motocicletelor electrice, iar noi imagini din documente de brevet, publicate în luna martie 2025, indică direcția următorului model aflat în dezvoltare. Motocicleta electrică a fost prezentată public pentru prima dată la Salonul Auto de la Beijing, în aprilie 2025, fără ca producătorul japonez să comunice un nume oficial sau detalii tehnice.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Anul 2025 a marcat un moment important pentru Honda, odată cu lansarea primului său model electric de serie de dimensiuni mari, Honda WN7. Înainte de prezentarea oficială de la EICMA, din luna noiembrie, compania declarase deja intenția de a-și extinde gama de motociclete electrice la nivel global. La ediția EICMA din 2024, Honda a expus mai multe concepte electrice, printre care EV Fun Concept (viitorul WN7) și EV Urban.

Ulterior, în cadrul Japan Mobility Show din octombrie, Honda a prezentat EV Outlier Concept, un model cu influențe futuriste, poziție de pilotaj cu picioarele înainte și o combinație de elemente specifice atât scuterelor, cât și cruiserelor.

Noul model ilustrat în documentele de brevet pare însă diferit de conceptele prezentate anterior. Deși anumite linii de design sunt familiare, motocicleta include detalii noi, care nu au mai fost observate până acum. Printre acestea se remarcă o structură de tip „arc de susținere” care leagă direct șaua de partea frontală a carenei. De asemenea, motocicleta utilizează scărițe poziționate în față, care par a fi reglabile, sugerând o poziție de pilotaj relaxată, specifică segmentului cruiser.

Din punct de vedere tehnic, imaginile de brevet indică folosirea unei furci față inversate (USD), acoperită parțial de carene aerodinamice, etriere radiale cu patru pistoane și o transmisie finală pe curea. Lipsa pedalelor la nivelul scărițelor, alături de prezența manetelor pe ambele ghidoane, sugerează adoptarea unui sistem de frânare specific scuterelor, în care frâna spate este acționată de la ghidonul stâng, combinat cu o transmisie de tip „twist-and-go”.

În lipsa unor informații oficiale privind denumirea, specificațiile sau calendarul de lansare, Honda nu a oferit detalii suplimentare despre acest model electric. Documentele de brevet și apariția sa la Salonul de la Beijing confirmă însă continuarea investițiilor mărcii japoneze în dezvoltarea mobilității electrice pe două roți.