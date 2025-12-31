Kawasaki explorează integrarea tehnologiei hibride într-un maxi-scooter, conform unui nou brevet

Kawasaki continuă dezvoltarea tehnologiei hibride lansate în 2023, iar un nou brevet depus de producătorul japonez indică o posibilă extindere a acestui sistem către segmentul maxi-scooterelor. Documentele tehnice arată adaptarea actualului grup motopropulsor hibrid, utilizat pe Ninja 7 Hybrid și Z7 Hybrid, într-o platformă de tip scooter, o abordare diferită față de motocicletele pe care sistemul a debutat inițial.

Kawasaki a fost unul dintre primii producători care a introdus pe piață motociclete hibride de serie, combinând un motor termic cu unul electric, o transmisie manuală automatizată și posibilitatea rulării în mod complet electric pe distanțe scurte. Sistemul promitea un echilibru între performanță, consum redus și funcționare fără emisii în zonele urbane. Cu toate acestea, datele oficiale arată că, până la jumătatea anului 2025, doar 64 de unități Ninja 7 Hybrid și 39 de unități Z7 Hybrid au fost înmatriculate în Marea Britanie.

În paralel, Kawasaki UK a redus semnificativ prețurile inițiale, iar pe piața de motociclete rulate au apărut exemplare demonstrative la valori mult sub prețul de lansare. În același timp, alți producători, precum Yamaha, lucrează la propriile soluții hibride, inclusiv concepte care vizează segmentul naked, ceea ce sugerează că tehnologia este încă într-o etapă de testare și adaptare la cerințele pieței.

Brevetul recent publicat arată cum Kawasaki ar putea integra actualul sistem hibrid într-un maxi-scooter, un segment considerat mai potrivit pentru acest tip de tehnologie. Scooterul ar beneficia de autonomia unui motor cu ardere internă, combinată cu posibilitatea rulării în regim electric în orașe sau zone cu restricții de emisii. Exemplele existente pe piață, precum Yamaha TMax Tech Max sau Honda X-ADV, demonstrează că există cerere pentru scutere performante, cu prețuri ridicate și echipamente avansate.

Conform documentelor, noul model ar utiliza același motor bicilindru paralel de 451 cmc, împreună cu motorul electric montat deasupra cutiei de viteze, similar configurației actuale de pe modelele hibride Kawasaki. Puterea combinată este indicată la 68,5 CP la 10.500 rpm, o valoare superioară unor rivali direcți din segmentul maxi-scooter. Sistemul ar păstra transmisia semi-automată cu comenzi pe ghidon, precum și modul de rulare exclusiv electric pentru deplasări scurte și modul „walk” pentru manevre la viteze foarte mici.

Brevetul detaliază și repoziționarea bateriei litiu-ion, care ar fi mutată din zona de sub șa într-un spațiu din fața chiulasei motorului, montată transversal, pentru a permite crearea unui compartiment de depozitare sub șa. Bateria, cu o greutate declarată de aproximativ 13 kg, ar beneficia de o carcasă cu aripioare pentru o răcire mai eficientă. Radiatorul și rezervorul de combustibil sunt, la rândul lor, repoziționate pentru a optimiza distribuția maselor și spațiul util.

Deși Kawasaki nu a anunțat oficial un astfel de model, documentația tehnică sugerează că producătorul analizează adaptarea tehnologiei hibride la un format mai apropiat de utilizarea urbană și touring, unde dimensiunile și masa suplimentară ale sistemului pot fi integrate mai ușor. Experiența acumulată cu Ninja 7 Hybrid și Z7 Hybrid rămâne baza pentru eventuale dezvoltări viitoare ale gamei hibride Kawasaki.