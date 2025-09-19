KTM lucrează la un sistem inovator de extindere a autonomiei pentru motocicletele electrice

KTM a depus o serie de brevete care propun soluții pentru extinderea autonomiei motocicletelor electrice. Deși ilustrațiile atașate documentației de brevet par să prezinte modelul Freeride E-XC, acesta nu este considerat candidatul principal pentru tehnologia descrisă.

Potrivit documentației, scopul este dezvoltarea unei motociclete electrice care să rămână cât mai ușoară și compactă, dar care să poată fi transformată rapid într-un vehicul cu autonomie extinsă prin montarea unui modul suplimentar.

Brevetul descrie trei variante ale sistemului, toate având același format fizic, asemănător unui top case poziționat în spatele șeii. Modulul se conectează la sistemul electric de înaltă tensiune al motocicletei și contribuie la alimentarea bateriei principale.

Prima variantă descrisă este un generator compact cu motor pe benzină, rezervor integrat și unitate de generare a curentului continuu. Acesta poate încărca bateria atât în mers, cât și atunci când motocicleta este staționată.

A doua opțiune este un modul cu pilă de combustie, cel mai probabil alimentat cu hidrogen, care produce energie electrică prin combinarea hidrogenului dintr-un cilindru cu oxigenul din aerul ambiant.

Documentația nu oferă detalii suplimentare despre această soluție, însă tehnologia este cunoscută în domeniu, chiar dacă infrastructura necesară pentru alimentarea cu hidrogen este încă limitată.

Cea de-a treia variantă este cea mai simplă și constă într-un top case care conține celule suplimentare de baterie. KTM propune două implementări: un modul gol, prevăzut cu sloturi pentru baterii standardizate, compatibile cu inițiativa Swappable Batteries Motorcycle Consortium, sau un modul care este el însuși o baterie, încărcată acasă și dotată cu port propriu de încărcare.

Prin aceste soluții, KTM urmărește să ofere motocicliștilor posibilitatea de a adapta autonomia vehiculului în funcție de nevoi, păstrând greutatea redusă pentru deplasările scurte și adăugând capacitate energetică pentru drumurile lungi.