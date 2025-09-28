LS2 lansează sistemul de intercomunicare Spectrum cu autonomie de 20 de ore

Producătorul spaniol de căști moto LS2 a prezentat noul său sistem de intercomunicare Spectrum, dezvoltat în colaborare cu Midland, companie specializată în sisteme de comunicare pentru motocicliști.

LS2 Spectrum se remarcă printr-un design ultra-subțire care se integrează perfect în linia căștii și oferă autonomie de până la 20 de ore de convorbire continuă. Dispozitivul poate conecta simultan până la patru motocicliști, având o rază de acțiune de 1,2 km.

Echipat cu tehnologie Bluetooth 5.1 și conectivitate universală, Spectrum poate fi utilizat împreună cu intercomuri de la alte mărci și este compatibil cu smartphone-uri, sisteme GPS și afișaje TFT.

Dezvoltat împreună cu specialiștii italieni de la RCF, sistemul integrează difuzoare de 40 mm, cu sunet în format Ultra-HD, optimizat atât pentru apeluri, cât și pentru redarea muzicii sau a instrucțiunilor de navigație. LS2 precizează că dispozitivul este rezistent la apă și ușor de utilizat chiar și atunci când motociclistul poartă mănuși.

Noul LS2 Spectrum este deja disponibil pentru achiziție la prețul de aproximativ 175 euro (TVA inclus) și este compatibil cu majoritatea căștilor din gama LS2. În gamă se află și modelul LS2 4X, dezvoltat în parteneriat cu Cardo, care oferă aceleași caracteristici de conectivitate și are un preț de aproximativ 280 euro.