Mips preia Koroyd și deschide o nouă etapă în evoluția căștilor de protecție pentru motocicliști

Industria echipamentelor de protecție pentru motocicliști intră într-o nouă fază, după ce compania suedeză Mips AB a anunțat achiziția integrală a Koroyd, unul dintre cele mai cunoscute nume în domeniul tehnologiilor de absorbție a impactului liniar. Tranzacția, care urmează să fie finalizată spre sfârșitul anului 2025, aduce sub același acoperiș două soluții complementare de siguranță utilizate pe scară largă în căști pentru motociclete, biciclete și sporturi cu motor.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Mips este recunoscută la nivel global pentru sistemul său de protecție împotriva impacturilor rotaționale. Tehnologia permite o mică mișcare controlată între cască și cap în momentul unui impact oblic, reducând forțele de rotație considerate a fi printre cele mai periculoase pentru creier. De cealaltă parte, Koroyd s-a impus prin structura sa distinctivă formată din tuburi sudate, care se comprimă instantaneu la impact, disipând eficient energia în cazul loviturilor directe.

Prin această achiziție, cele două abordări diferite ale aceleiași probleme fizice – gestionarea energiei în caz de accident – vor putea fi integrate într-un singur sistem. Potrivit informațiilor disponibile, Mips va plăti aproximativ 44 de milioane de euro inițial, la care se pot adăuga până la 27 de milioane de euro în funcție de atingerea unor obiective de performanță. Koroyd a raportat vânzări anuale de aproximativ 12 milioane de euro, cu un nivel ridicat de profitabilitate, aspect care a contribuit la evaluarea companiei.

Un element important al tranzacției este faptul că ambele branduri își vor păstra identitatea și vor continua să opereze independent. Koroyd va menține parteneriatele existente și direcția proprie de dezvoltare, în timp ce Mips își va păstra statutul de furnizor neutru de tehnologie pentru producătorii de căști. Integrarea este prevăzută să aibă loc în principal la nivel de cercetare, testare și dezvoltare pe termen lung.

Până în prezent, numeroși producători de căști au fost nevoiți să aleagă între tehnologia Mips și soluțiile Koroyd, din motive de spațiu, cost sau design. Odată cu reunirea celor două sub aceeași companie, producătorii vor avea posibilitatea de a combina protecția împotriva impacturilor rotaționale cu cea pentru impacturi liniare, fără a fi constrânși să opteze pentru una singură.

Portofoliul Koroyd depășește zona motocicletelor și a ciclismului, incluzând aplicații în motorsport, siguranță industrială, domeniul apărării și sisteme de protecție pentru copii. Această diversificare se aliniază strategiei Mips de a-și extinde prezența dincolo de căști, către alte categorii de echipamente de protecție.

Achiziția marchează un pas important în direcția dezvoltării unor sisteme de siguranță mai integrate, capabile să gestioneze mai eficient forțele generate în diferite tipuri de impact, într-un context în care standardele de protecție și așteptările utilizatorilor sunt în continuă creștere.