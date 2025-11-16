MotoGP: Marco Bezzecchi câștigă cursa de la Valencia și încheie sezonul MotoGP 2025 cu un triumf decisiv pentru Aprilia

Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) a încheiat sezonul MotoGP 2025 cu o victorie fără emoții la Valencia, la capătul unei curse pe care a controlat-o de la primul viraj până la trecerea liniei de start-sosire. Italianul a fost urmat de Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia), completând un rezultat unu-doi pentru constructorul din Noale în ultima etapă a campionatului.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Start impecabil pentru Bezzecchi și un nou succes pentru Aprilia

Plecat din pole position, Bezzecchi a evitat problemele tehnice care i-au compromis startul în Sprint și a preluat conducerea încă din virajul 1. Aprilia a dominat prima parte a cursei, iar Bezzecchi și-a păstrat constant avantajul, în timp ce Alex Márquez, câștigătorul Sprintului, a început să piardă ritmul.

La jumătatea cursei, Raul Fernandez l-a depășit pe pilotul Gresini și s-a instalat pe locul secund, reușind să se apropie la câteva lungimi de motocicletă de lider. Bezzecchi a rămas însă în control până la final și a încheiat cursa în 40m 52.458s.

Duel pentru podium și revenire pentru Di Giannantonio

Lucrurile s-au complicat pentru Alex Márquez, depășit succesiv de Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio și coechipierul său din 2026, debutantul Fermin Aldeguer. Ultimul loc pe podium a fost decis cu două tururi înainte de final, când Di Giannantonio a profitat de scăderea ritmului adversarilor pentru a urca în top 3.

Pedro Acosta, deja sigur de locul al patrulea în campionatul mondial după abandonul lui Francesco Bagnaia, a terminat pe locul al patrulea, la 4.7 secunde de învingător.

Incident înainte de start și eliminare timpurie pentru Bagnaia

Cursa a avut momente tensionate chiar înainte de semaforizare. Aleix Espargaro, prezent ca pilot wild-card pentru Honda, s-a oprit pe poziția de pe grilă, iar Franco Morbidelli nu a putut evita impactul. Italianul a pornit ulterior din pit lane, dar s-a retras din cauza durerilor la mână și a avarierii motocicletei, lipsind astfel de la testul de marți.

Pentru Francesco Bagnaia, sezonul s-a încheiat prematur. Campionul din 2023 și 2024 a fost lovit de Johann Zarco în primul tur, incident pentru care pilotul LCR Honda a primit un long lap penalty. Abandonul italianului a confirmat clasarea lui Pedro Acosta pe locul patru în campionatul mondial.

Honda obține poziția necesară pentru concesiile din 2026

Honda avea nevoie de o clasare în top 7 pentru a trece de la nivelul D la C în sistemul de concesii tehnice pentru sezonul 2026. Deși Joan Mir a avut de servit o penalizare long lap pentru incidentul cu Luca Marini din Sprint, chiar Marini a reușit locul al șaptelea, rezultat care declanșează modificarea regulilor de dezvoltare pentru Honda în anul următor.

Yamaha confirmă tranziția către motorul V4

Cu puțin timp înainte de start, Yamaha a anunțat oficial că în 2026 va utiliza un motor V4. La Valencia, Jack Miller a fost cel mai bine clasat pilot Yamaha, terminând pe locul nouă în ultima cursă a constructorului japonez cu unitatea în linie. Fabio Quartararo a căzut spre final când se lupta pentru locul 11.

Rezultatele complete ale cursei MotoGP Valencia 2025

Marco Bezzecchi – Aprilia – 40m 52.458s Raul Fernandez – Aprilia – +0.686s Fabio Di Giannantonio – Ducati – +3.765s Pedro Acosta – KTM – +4.749s Fermin Aldeguer – Ducati – +8.048s Alex Márquez – Ducati – +8.166s Luca Marini – Honda – +12.644s Brad Binder – KTM – +14.582s Jack Miller – Yamaha – +15.497s Enea Bastianini – KTM – +17.460s Miguel Oliveira – Yamaha – +19.304s Johann Zarco – Honda – +21.286s Joan Mir – Honda – +22.079s Alex Rins – Yamaha – +23.255s Nicolo Bulega – Ducati – +26.144s Augusto Fernandez – Yamaha V4 – +36.854s Somkiat Chantra – Honda – +39.136s

DNF: Aleix Espargaro, Fabio Quartararo, Maverick Viñales, Jorge Martín, Ai Ogura, Franco Morbidelli, Francesco Bagnaia

Context suplimentar: absențe, reveniri și debuturi

Jorge Martín, campionul mondial 2025, a revenit după fractura de claviculă din Japonia, participând abia la al optulea Grand Prix al sezonului. Pilotul Aprilia a servit două long lap penalty pentru accidentul din Motegi Sprint, înainte de a se retrage la jumătatea cursei.

Maverick Viñales a abandonat după o nouă tentativă de revenire în urma operației la umăr. Nicolo Bulega a participat la a doua sa cursă în MotoGP, înlocuindu-l pe Marc Márquez, în timp ce Augusto Fernandez a avut a treia apariție cu prototipul Yamaha V4.

Somkiat Chantra, la ultima sa cursă înainte de trecerea în WorldSBK, a fost singurul pilot care a ales anvelopa față medie, în timp ce restul grilei a utilizat combinația hard față – medium spate.

Urmează testul oficial de marți

Programul MotoGP continuă pe Circuit Ricardo Tormo cu testul oficial de marți, unde Toprak Razgatlioglu și Diogo Moreira vor debuta alături de piloții implicați în pregătirile pentru 2026.