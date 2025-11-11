Ohlins își schimbă imaginea de brand, dar păstrează aurul emblematic

Compania suedeză Ohlins, unul dintre cele mai cunoscute nume din industria suspensiilor pentru motociclete și automobile, a anunțat lansarea unei noi identități vizuale. Deși aspectul general al brandului se modernizează, elementul său definitoriu — nuanța aurie distinctivă — rămâne neschimbat.

Potrivit comunicatului oficial al companiei, „astăzi marchează începutul unei noi ere pentru Ohlins. Prin lansarea unei noi identități vizuale, brandul suedez de suspensii și simbol global al competițiilor sportive pășește cu îndrăzneală spre viitor, onorându-și totodată trecutul.”

Un nou logo pentru un brand cu o moștenire de 50 de ani

Noua imagine Ohlins include un logo redesenat și un simbol de brand complet nou, care înlocuiește tradiționala literă „Ö” cu o variantă stilizată, dreptunghiulară, fără diacritice.

Schimbarea vine într-o perioadă de transformare majoră pentru companie, după ce aceasta a fost achiziționată la începutul anului de către Brembo, producător italian de sisteme de frânare. Cele două companii intenționează să dezvolte o colaborare strategică, combinând expertiza în suspensii și frânare pentru a oferi soluții integrate destinate pieței de performanță.

Prin această reîmprospătare a imaginii, Ohlins urmărește să își consolideze identitatea într-o nouă etapă a existenței sale, păstrând în același timp moștenirea vizuală care a făcut brandul recunoscut în întreaga lume.

Declarații oficiale privind direcția strategică

Mark Spelthaen, Managing Director al Ohlins Group, a explicat contextul deciziei:

„De peste 50 de ani, Ohlins a construit un brand sinonim cu excelența în competiții și cu tehnologia de suspensie de ultimă generație. În timp ce am continuat să ne menținem în avangarda segmentului premium de înaltă performanță, reprezentarea vizuală a mărcii nu a evoluat în același ritm. Pe măsură ce intrăm în această nouă eră pentru Ohlins, noua noastră identitate vizuală ne poziționează pentru a ne continua moștenirea în viitor. Ea reflectă spiritul inovator și orientat spre progres aflat în centrul brandului nostru și creează noi oportunități de a ne conecta și de a inspira pasionații.”

Simbolul aurului – continuitate în evoluție

Deși logoul și identitatea grafică se schimbă, accentul auriu emblematic al produselor Ohlins — prezent pe componentele de suspensie care au devenit simboluri ale performanței în motorsport — va rămâne o constantă. Această culoare, ușor recognoscibilă chiar și pentru cei mai puțin familiarizați cu domeniul, continuă să diferențieze vizual produsele companiei.

Colaborare extinsă cu Brembo și aplicații viitoare

Parteneriatul dintre Ohlins și Brembo vizează o integrare mai strânsă între sistemele de suspensie și frânare, dezvoltate pentru competiții și pentru producția de serie. Primele rezultate ale acestei colaborări ar putea fi observate în competițiile de MotoGP sau în cursele auto, acolo unde noile tehnologii pot fi testate în condiții extreme.

În paralel, numeroși producători de motociclete și automobile care utilizează deja componente Ohlins și Brembo ar putea beneficia, în viitorul apropiat, de sisteme combinate de înaltă performanță dezvoltate de cele două companii.

Tradiție, inovație și identitate

Fondată în Suedia în urmă cu peste cinci decenii, Ohlins este recunoscută la nivel global pentru soluțiile sale de suspensie destinate atât competițiilor de elită, cât și segmentului stradal premium. Modernizarea identității vizuale marchează o etapă de adaptare la tendințele actuale din industrie, păstrând totodată valorile care au consacrat brandul — excelența tehnologică, designul distinctiv și colaborarea constantă cu echipele de top din motorsport.