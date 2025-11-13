Programul oficial al Marelui Premiu al Comunității Valenciene – ultima etapă MotoGP 2025

Sezonul MotoGP 2025 ajunge la final, iar Marele Premiu al Comunității Valenciene marchează cea de-a 22-a și ultimă cursă a anului. După o serie de etape desfășurate în afara Europei, caravana MotoGP revine pe Circuitul Ricardo Tormo din Valencia pentru un weekend plin de acțiune și emoție.

Conform programului oficial publicat de motogp.com, evenimentele de pe pistă vor începe joi, cu emisiunea MotoGP GearUP programată la ora 15:30 (ora locală, UTC+1). Tot joi, la 16:00, piloții Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) și Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) vor participa la conferința de presă premergătoare competiției.

Programul pe zile

Vineri, 14 noiembrie, sesiunile de antrenamente libere vor începe la ora 09:00, cu clasa Moto3, urmată de Moto2 și MotoGP.

Sâmbătă, 15 noiembrie, programul competițional se va deschide cu a doua sesiune de antrenamente libere (Free Practice 2) pentru clasa Moto3, programată între 08:40 și 09:10, urmată de FP2 pentru Moto2 și MotoGP. Calificările vor începe la ora 10:50, stabilind ordinea pe grilă pentru Tissot Sprint, care va avea loc la ora 15:00.

Duminică, 16 noiembrie, ziua decisivă, va începe cu cursa Moto3 la 11:00, urmată de Moto2 la 12:15. Cursa principală MotoGP este programată să înceapă la 14:00, moment în care luminile de start se vor stinge pentru ultima oară în acest sezon.

După finalul competiției, programul include o ediție specială a emisiunii After the Flag, începând cu ora 15:25, care va trece în revistă cele mai importante momente ale zilei. Conferința de presă de după cursă va avea loc la 15:45, iar seara se va încheia cu MotoGP Awards Ceremony, gala premiilor anuale MotoGP, programată pentru ora 18:30.

Marele Premiu al Comunității Valenciene va reprezenta nu doar încheierea sezonului competițional 2025, ci și o nouă ocazie pentru fanii din întreaga lume de a urmări ultimele dueluri ale anului, într-un weekend plin de spectacol și tensiune pe circuitul Ricardo Tormo