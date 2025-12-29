Royal Enfield dezvoltă două versiuni Himalayan – una electrică și una cu motor termic – însă doar una va ajunge în producția de serie

Royal Enfield se află în prezent în plin proces de dezvoltare a două motociclete adventure din familia Himalayan, adresate aceluiași segment de piață, dar bazate pe soluții tehnice complet diferite: un model electric și unul cu motor cu ardere internă. Potrivit declarațiilor oficiale ale companiei, doar una dintre aceste variante va ajunge efectiv la clienți.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Contextul în care are loc acest demers este unul complicat pentru mobilitatea electrică în segmentul motocicletelor de capacitate mare. Deși interesul pentru vehiculele electrice a crescut în mediul urban, în special pentru scutere, motocicletele electrice de dimensiuni mari își pierd treptat atractivitatea înainte de a se fi impus cu adevărat pe piață. Producători din Japonia, Taiwan și China accelerează dezvoltarea de scutere electrice, în timp ce în Europa, BMW se remarcă prin modelele CE-02 și CE-04. Honda, la rândul său, pregătește lansarea unei motociclete electrice clasice, WN7, programată pentru începutul anului 2026, orientată preponderent către utilizarea urbană și periurbană.

În schimb, proiectele de motociclete electrice de mari dimensiuni au fost, în mare parte, amânate sau puse sub semnul întrebării. După pandemie, optimismul inițial a dus la inițiative precum Triumph TF-1, Ducati MotoE sau un roadster electric BMW planificat pentru 2027. În prezent, lansarea în producție a acestor modele este incertă, iar întârzierile par inevitabile.

Pe acest fond, Royal Enfield adoptă o abordare diferită. Marca de origine indiană, cu rădăcini britanice, experimentează electricificarea într-un segment neobișnuit pentru acest tip de propulsie: adventure touring off-road. În cadrul unui program de dezvoltare aflat deja în a doua fază, Royal Enfield testează mai multe prototipuri cunoscute intern sub denumirea „Himalayan Electric Test Bed” sau „Him-E”.

Potrivit informațiilor făcute publice, în ultimele luni inginerii companiei au reușit să îmbunătățească autonomia utilizabilă cu aproximativ 30%, să reducă masa totală a prototipurilor cu 3% și să optimizeze distribuția greutății. De asemenea, puterea maximă a sistemului de propulsie ar fi fost dublată, iar livrarea acesteia este descrisă ca fiind mai ușor de controlat. Progrese au fost raportate și în ceea ce privește tehnologia de încărcare, deși cifrele absolute privind greutatea, autonomia și costurile nu au fost încă comunicate.

Pentru acest proiect, Royal Enfield colaborează cu Stark Varg, companie spaniolă specializată în motociclete electrice de enduro, în care grupul Eicher Motors a investit 50 de milioane de euro în 2022. Protocoalele dezvoltate utilizează grupuri motopropulsoare și baterii Stark Varg, iar nivelul de maturitate al șasiului și al componentelor sugerează o apropiere de stadiul de producție. Sistemele software includ deja funcții precum utilizarea smartphone-ului drept cheie de contact, indicator de autonomie și sistem de navigație.

Cu toate acestea, poziția oficială a companiei este clară. La conferința de presă de deschidere a salonului EICMA de la Milano, Siddharta Lal, CEO-ul Eicher Motors, a declarat despre Himalayan-ul electric: „Nu îl vindem și nu intenționăm să o facem”. Royal Enfield precizează că proiectul electric a fost dezvoltat exclusiv pentru explorarea unor soluții tehnice viitoare și pentru acumularea de know-how.

În paralel, Royal Enfield pregătește lansarea unei motociclete adventure cu motor termic, planificată pentru producție de serie spre finalul anului 2026. Cel mai probabil, modelul va purta numele Himalayan 750 și va fi echipat cu o evoluție a motorului paralel-twin al mărcii. Acesta va păstra o arhitectură clasică, răcire cu aer și o reputație de fiabilitate ridicată, urmând filosofia Royal Enfield de a oferi un plus de performanță față de modelele existente, fără a compromite robustețea.

Astfel, Royal Enfield dezvoltă în paralel două soluții pentru același segment, reflectând realitatea actuală a pieței motocicletelor: modelele electrice de mari dimensiuni rămân, deocamdată, într-o fază experimentală, în timp ce variantele cu motoare convenționale continuă să fie opțiunea aleasă pentru producția de serie.