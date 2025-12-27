Sky Sport își păstrează drepturile MotoGP în Italia până la finalul sezonului 2027

Sky și MotoGP au anunțat oficial prelungirea parteneriatului media, confirmând faptul că Sky Sport va rămâne difuzorul exclusiv al Campionatului Mondial MotoGP în Italia până la finalul anului 2027 inclusiv. Acordul multianual consolidează o colaborare care durează de peste un deceniu și care asigură fanilor italieni acces complet la competițiile de top ale motociclismului de viteză.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Conform înțelegerii, Sky și platforma NOW vor continua să transmită integral, în direct, toate etapele din MotoGP, Moto2 și Moto3. În plus, o selecție de curse din cele trei clase va fi difuzată și în regim free-to-air pe postul TV8, extinzând astfel accesul publicului larg la competiție.

Canalul de referință rămâne Sky Sport MotoGP, care oferă în fiecare weekend de cursă aproximativ 30 de ore de transmisiuni live. Acestea includ acțiunea de pe circuit, analize detaliate, emisiuni dedicate și conținut editorial original, realizate cu ajutorul tehnologiilor avansate și al echipei editoriale Sky Sport.

Noul ciclu de transmisiuni va începe odată cu testele de presezon, programate la finalul lunii ianuarie pe circuitul din Sepang, inclusiv testul Shakedown și primul test oficial MotoGP. Canalul Sky Sport MotoGP (208) va continua să ofere o acoperire completă și aprofundată a tuturor activităților din paddock și de pe pistă.

Andrea Duilio, CEO Sky Italia, a declarat: „Suntem mândri să anunțăm acest nou acord cu Dorna și să continuăm să aducem adrenalina curselor pe două roți în casele fanilor, prin excelența editorială Sky Sport și prin cele mai avansate tehnologii. De 11 ani, Campionatul Mondial este o componentă esențială a ofertei noastre de motorsport și va rămâne astfel până la finalul lui 2027.”

La rândul său, Carmelo Ezpeleta, CEO al deținătorului drepturilor MotoGP, Dorna Sports, a subliniat importanța parteneriatului: „Sky Sport este un partener extraordinar pentru MotoGP. În 2025, campionatul a înregistrat creșteri ale audiențelor globale, o expansiune semnificativă a bazei de fani și nouă recorduri de asistență pe circuite. Privim spre viitor cu ambiții și mai mari, iar parteneri precum Sky Sport joacă un rol esențial în dezvoltarea acestui sport.”

Pe lângă transmisiunile live, știrile în timp real, interviurile și emisiunile dedicate vor continua să fie disponibile pe Sky Sport 24, pe platformele digitale skysport.it și în aplicația Sky Sport, precum și pe canalele oficiale de social media.

MotoGP revine în acțiune la începutul anului, cu testele de presezon și evenimentul oficial de lansare a sezonului 2026, programat la Kuala Lumpur. Debutul competițional va avea loc pe circuitul Chang International din Thailanda, în perioada 27 februarie – 1 martie