Suzuki își extinde prezența pe segmentul moto la Tokyo Auto Salon 2026, cu concepte inspirate din universul Monster Hunter

Suzuki Motor Corporation a anunțat oficial participarea la Tokyo Auto Salon 2026, eveniment care va avea loc între 9 și 11 ianuarie 2026, la Makuhari Messe, în prefectura Chiba. Constructorul japonez va expune nouă modele în total, dintre care cinci vor fi concepte, iar o parte importantă a atenției va fi concentrată asupra zonei moto, în special prin colaborarea cu celebrul joc Monster Hunter, dezvoltat de CAPCOM.

Standul Suzuki, amplasat în East Hall 7, va fi organizat sub tema „Life with Adventure”, iar exponatele sunt gândite pentru a evidenția spiritul de explorare și aventura, elemente definitorii atât pentru brand, cât și pentru segmentul motocicletelor dual-purpose și off-road.

Printre principalele atracții din zona moto se numără conceptul DR-Z4S MONSTER HUNTER WILDS Edition, realizat în colaborare cu CAPCOM. Modelul este inspirat de „Seikret”, un mijloc de transport și companion prezent în universul Monster Hunter, iar designul său urmărește să redea ideea de mobilitate, robustețe și libertate de explorare. Conform informațiilor oficiale, conceptul pune accent pe caracterul aventuros al motocicletei, atât din punct de vedere estetic, cât și conceptual, fiind gândit ca o expresie a deplasărilor în medii variate și dificile.

Pe lângă DR-Z4S, Suzuki va prezenta și alte modele conceptuale realizate în cadrul aceleiași colaborări, însă compania subliniază că motocicleta inspirată de Monster Hunter reprezintă unul dintre punctele centrale ale expoziției din perspectiva pasionaților de două roți.

Evenimentul va include, de asemenea, prezentări speciale, materiale dedicate colaborării Suzuki–CAPCOM și diverse activități desfășurate la stand, informații care sunt disponibile pe site-ul oficial dedicat Tokyo Auto Salon 2026, lansat de Suzuki odată cu anunțul expoziției.

Prin această prezență, Suzuki își reafirmă interesul pentru zona moto cu valențe adventure și off-road, folosind un limbaj vizual și conceptual care leagă motociclismul de ideea de explorare, joc și experiență, într-un context expozițional cu vizibilitate internațională.