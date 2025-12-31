Un an pe două roți la TechRider.ro: de la primul articol la peste 1.000 de povești din lumea moto

Salutare, numele meu este Bogdan și acopăr, în mare parte, secțiunea moto a site-ului TechRider.ro.

M-am alăturat acestei echipe chiar de la începuturile proiectului, din luna martie, în momentul în care am citit pe G4 că se lansează un nou proiect editorial sub numele TechRider. Fiind deja implicat activ în zona moto și urmărind constant evoluția pieței, mi-a fost clar din primele rânduri că este un proiect în care vreau să mă implic.

Am intrat imediat pe site, am citit descrierea și direcția editorială, iar fără să stau prea mult pe gânduri i-am scris un e-mail managerului de proiect, Adrian Popa. L-am întrebat direct dacă există deja cineva care să acopere zona moto / două roți și, în cazul în care nu, dacă putem avea o discuție pentru a vedea în ce măsură putem colabora.

Lucrurile s-au mișcat rapid. Nu a durat mult până când ne-am întâlnit la sediul G4, unde am discutat despre viziune, obiective și despre nevoia reală de conținut specializat în zona moto. Discuția s-a concretizat într-o colaborare, iar primul articol a fost publicat chiar în aceeași zi, 13.03.2025, marcând astfel începutul oficial al implicării mele în proiectul TechRider.

De atunci, s-au întâmplat următoarele lucruri:

Am publicat peste 1.000 de articole.

Articolul nr. 1 – Honda prezintă noul motor V3 cu compresor electric la EICMA 2024

Articolul nr. 10 – Marc Márquez încă de neoprit! Pe pistă, frăția se oprește la linia de start!

Articolul nr. 100 – Se întâmplă și la case mai mari: fost șef de poliție din Illinois, SUA, inculpat pentru vânzarea ilegală a motocicletelor confiscate

Articolul nr. 1.000 – Peugeot readuce în actualitate legendarul moped 103, într-o versiune complet electrică

În cadrul acestor articole am acoperit:

1. Știri generale din lumea Moto

Am vorbit despre echipamente, motociclete electrice, brevete moto, fotografii spion, EICMA – you name it!

2. Competiția MotoGP

De la rezultate și evoluția piloților, la știri relevante pentru competiție, accidentări și tot ce ține de lumea MotoGP.

3. Review-uri

Să tot fie 7 sau mai multe, de la scutere la adventure de dimensiuni mari – and everything in between:

Kymco Downtown GT 125: O afacere bună în clasa maxi-scuterelor de 125cc Kymco SkyTown 125, producție taiwaneză de inspirație japoneză / Function over form în viața reală Honda Forza 125 (2025), singurul maxi-scuter din clasă / Face tot ce vrei și puțin mai mult Honda PCX 125: Cum se simte cel mai vândut scuter din România în oraș și în afara lui Test ride BMW F900R 2025: Modelul bavarez vrea coroana de pe capul japonezei de la Yamaha Am testat noul BMW R1300 GS dotat cu sistemul ASA, iar experiența a fost „ASA și ASA” Primul contact cu BMW R12 nineT – un rendez-vous cu un modern clasic

4. Analize – o duzină, cel puțin:

Febră pe două roți: piața scuterelor de 125cc prinde contur în România Rezultate financiare consolidate: Yamaha Motor înregistrează scăderi de venituri și profit în prima jumătate a anului fiscal 2025 Divizia moto Suzuki înregistrează creștere într-un context general dificil pentru companie Situația financiară și vânzările globale Suzuki în primul semestru al lui 2025 / India rămâne un punct de interes Piața motocicletelor electrice din România în 2025: creștere alimentată aproape exclusiv de sectorul privat CF Moto devine cea mai vândută motocicletă în România în prima jumătate a anului 2025 De ce este aproape imposibil să devii pilot MotoGP: o analiză asupra drumului către elită Harley-Davidson, în impas: rezultate financiare dezamăgitoare în primul trimestru, pe fondul crizei de leadership și al impactului tarifelor lui Trump PIERER Mobility AG în 2024: pierderi fără precedent și o cursă contra cronometru pentru salvarea KTM Yamaha Y-AMT: noua eră a transmisiei automate. Cât de revoluționar este sistemul care schimbă regulile jocului pentru motocicletele de stradă? Sunt suficienți 2.600 de euro pentru a face trecerea de la o motocicletă convențională la una electrică? 175%: atât au crescut vânzările de motociclete în România, însă insuficient pentru un impact real în trafic

5. Opinii – cred ca au fost 6:

Yamaha pare că nu a înțeles trendul modelelor retro și are o abordare superficială ce o poate costa în viitorul apropiat A doua cea mai vândută motocicletă din România vine din China, dar nu este o chinezărie Tipurile de motocicliști și inflația de creatori de conținut: riscurile asumate pe două roți pentru câteva vizualizări Motocicletele pentru începători există, dar nu e despre viteză sau design – e despre greutate, manevrabilitate și siguranță MotoGP pentru Insta: cum winglet-urile ne vând viteza care nu există, cel mai inutil trend din lumea moto Revin pe piață motocicletele super sport de clasă medie după aproape o dispariție completă?

6. Un super interviu cu Marius Bacilă

Primul instructor certificat BMW Motorrad International Instructors Academy din România explică de ce mersul pe motocicletă nu este doar despre accelerație, ci mai ales despre autocontrol, echilibru și prevenție.

Implicare video – YouTube TechRider.ro

Review-uri video – 7 la număr; unele au prins mai bine decât altele, semn că scuterele de 125cc sunt pe placul vostru Săptămâna Moto – 4 episoade; formatul de știri nu pare să fi prins pe deplin, deși ideea nu este abandonată complet Info Moto – 5 episoade, de la desmodromic la motorul boxer

Gânduri și obiective pentru 2026

Privind spre 2026, direcția este clară: mai multă profunzime, mai mult context și un conținut care să rămână relevant dincolo de știrea zilei. Piața moto din România se maturizează, publicul devine mai informat, iar nevoia de analiză reală și de experiențe explicate corect este mai mare ca oricând.

Pentru anul următor îmi propun:

Mai multe teste comparative, nu doar review-uri individuale, pentru a oferi cititorilor instrumente reale de decizie;

Analize mai aprofundate despre piața moto din România și Europa, cu accent pe tendințe, sustenabilitate și impact real în trafic;

Extinderea conținutului video, cu formate mai bine definite și mai apropiate de ceea ce caută comunitatea TechRider;

Mai multă educație moto, fie că vorbim despre siguranță, tehnologie sau mituri frecvent întâlnite în lumea motociclismului;

Și, nu în ultimul rând, păstrarea unui ton onest și critic, indiferent de brand, trend sau presiuni de moment.

Dacă 2025 a fost anul în care am demonstrat că se poate construi rapid și constant conținut de calitate, 2026 ar trebui să fie anul în care ridicăm ștacheta, atât editorial, cât și ca impact în comunitatea moto. Mai puțin zgomot, mai mult sens. Mai puține clișee, mai multă substanță.

Pe scurt: aceeași pasiune pentru două roți, dar cu și mai multă responsabilitate față de cititori.