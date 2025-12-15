Ural pregătește lansarea Neo 500, primul model dintr-o nouă generație de motociclete cu ataș, disponibil din 2026

Ural, producător cunoscut la nivel mondial pentru motocicletele sale cu ataș, se pregătește să intre într-o nouă etapă de dezvoltare odată cu lansarea sub-brandului Ural Neo. Primul model din această gamă, Ural Neo 500, este programat să ajungă în showroom-uri începând cu luna mai 2026 și marchează o schimbare majoră de direcție pentru companie.

Cu o istorie de peste 80 de ani, Ural și-a construit reputația pe motocicletele cu ataș echipate cu motoare boxer, inspirate inițial dintr-un design BMW din perioada premergătoare celui de-al Doilea Război Mondial. Deși sediul companiei se află în Statele Unite din 2006, producția tradițională a fost puternic afectată de războiul din Ucraina și de sancțiunile impuse Rusiei, unde se află fabrica istorică din Irbit.

În încercarea de a menține prezența pe piețele internaționale, Ural a deschis în 2022 o unitate de asamblare în Petropavlovsk, Kazahstan. Potrivit directorului general Ilya Khait, până la finalul anului 2024 a devenit evident că această soluție nu era sustenabilă din punct de vedere financiar. Introducerea unor tarife ridicate pentru motocicletele produse în Kazahstan și vândute în SUA, cea mai importantă piață pentru Ural, a accentuat dificultățile în 2025.

Ca răspuns, compania a decis să dezvolte Ural Neo 500, mutând producția în China. Pentru acest proiect, Ural a încheiat un parteneriat cu producătorul chinez Yingang, cunoscut pentru gama sa variată de motociclete cu două și trei roți. Noul model se bazează pe Yingang SUV500 II, o platformă modernă de motocicletă cu ataș. Un exemplar a fost adus anterior în Statele Unite pentru a colecta feedback de la clienți, observațiile fiind integrate în versiunea finală destinată pieței.

În prezent, Ural Neo 500 se află în proces de omologare, iar specificațiile finale urmează să fie confirmate. Modelul de bază Yingang SUV500 II este echipat cu un motor bicilindru paralel de 452 cmc, răcit cu lichid, cu un raport de compresie de 11,2:1, care dezvoltă aproximativ 45,6 CP și un cuplu maxim 41 Nm. Motorizarea respectă cele mai recente norme de emisii din China, apropiate de standardele din SUA și Europa, și este cuplată la o transmisie cu cinci trepte și marșarier. Șasiul este dedicat utilizării cu ataș și include o suspensie față de tip leading link. Greutatea totală a ansamblului este de aproximativ 736 de livre, comparabilă cu cea a modelului Ural Gear Up.

Din punct de vedere al designului, Neo 500 se distanțează de stilul clasic asociat până acum cu Ural. Dacă modelele anterioare mizau pe faruri rotunde și o estetică retro, noul Neo adoptă un carenaj inspirat din zona adventure, un parbriz frontal și dotări moderne, precum un ecran TFT color de 7 inch, orientat vertical, și o cameră video frontală integrată deasupra farurilor.

Prin poziționarea sub numele „Ural Neo”, compania delimitează clar acest model de motocicletele sale tradiționale cu motor boxer, care au în continuare un nucleu de clienți fideli. Producția modelelor clasice destinate exportului este în prezent suspendată, în timp ce fabrica din Irbit continuă să funcționeze la capacitate redusă pentru piața rusă. Ural a analizat și varianta mutării producției în SUA, însă costurile ridicate ar fi dus la creșteri semnificative de preț.

Prețul final al Ural Neo 500 nu a fost încă anunțat oficial, însă compania estimează că acesta va fi sub pragul de 15.000 de euro. Reprezentanții Ural au precizat că succesul noii game Neo va juca un rol important în stabilizarea activității companiei și în susținerea pe termen lung a rețelei de piese și service pentru modelele existente.