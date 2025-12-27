VIDEO Captain America apare pe o motocicletă Triumph în primul trailer „Avengers: Doomsday”

Primul teaser trailer al filmului „Avengers: Doomsday” a fost lansat oficial, marcând revenirea lui Chris Evans în universul Marvel, într-o nouă apariție asociată personajului Steve Rogers, cunoscut drept Captain America. Una dintre schimbările vizibile din imagini este legată de motocicleta personajului, care renunță la modelele Harley-Davidson folosite anterior în franciză și apare acum pe o motocicletă Triumph.

De-a lungul filmelor Marvel, Steve Rogers a fost frecvent asociat cu motociclete Harley-Davidson, acestea devenind un element recognoscibil al personajului. În noul material video, însă, personajul este surprins rulând pe o motocicletă Triumph.

Imaginea motocicletei apare chiar în miniatura trailerului, iar în deschiderea acestuia, Rogers este văzut parcurgând un drum pitoresc spre casa în care s-a stabilit alături de Peggy Carter după evenimentele din „Avengers: Endgame”. Potrivit unui reprezentant Triumph, motocicleta utilizată este un model clasic, modificat special pentru producția cinematografică.

Trailerul oferă și alte indicii despre viața personajului după retragerea din activitatea de supererou. Steve Rogers apare purtând un inel de căsătorie și ținând în brațe un copil, sugerând o viață de familie începută după confruntarea finală cu Thanos. Detaliile nu sunt însă explicate, iar Marvel nu a oferit informații suplimentare despre rolul exact al personajului sau despre contextul narativ al acestor scene.

„Avengers: Doomsday” este programat să ajungă în cinematografe în decembrie 2026. Până atunci, trailerul lansat deschide o nouă etapă de speculații legate de direcția poveștii și de rolul pe care Steve Rogers îl va avea în viitorul universului Marvel, inclusiv în raport cu noile personaje și fire narative anunțate pentru următoarele faze ale francizei.