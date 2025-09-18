VIDEO Honda lansează UNI-ONE, un nou vehicul electric de mobilitate personală

Honda a anunțat lansarea UNI-ONE, un dispozitiv de mobilitate electric, hands-free, rezultat din îmbinarea cercetărilor companiei în domeniul motocicletelor cu auto-echilibrare, al roboticii și al tehnologiilor pentru vehicule electrice.

Un concept bazat pe ani de cercetare

UNI-ONE reprezintă un proiect dezvoltat pe baza experienței acumulate de Honda în mai multe direcții tehnologice, inclusiv robotica umanoidă – celebrul proiect Asimo – și vehiculele cu sisteme de auto-stabilizare. Potrivit companiei, noul vehicul își propune să ofere o soluție intuitivă pentru persoanele cu mobilitate redusă sau pentru cei care întâmpină dificultăți temporare de deplasare.

Caracteristici și funcționalitate

Vehiculul UNI-ONE este conceput să fie utilizat atât în spații interioare, cât și în exterior, datorită dimensiunilor reduse și a sistemului de control intuitiv. Acesta permite două poziții de utilizare – High și Low – astfel încât utilizatorii să poată ajusta înălțimea scaunului pentru a interacționa mai ușor cu persoanele din jur.

Honda precizează că UNI-ONE este destinat să ofere o experiență de mobilitate fără mâini, ușor de folosit indiferent de vârstă sau nivel de experiență.

Disponibilitate și primele parteneriate

Compania a anunțat că, începând cu septembrie 2025, UNI-ONE va fi disponibil pe piața japoneză printr-un program de leasing comercial. Acesta va include unitatea de mobilitate, bateria, încărcătorul, asigurarea și întreținerea.

Printre primele utilizări planificate se numără spațiile de agrement, centrele comerciale și parcurile tematice. Honda a confirmat și un parteneriat cu Sanrio Character Park Harmonyland, unde vehiculul va fi introdus începând din octombrie 2025.

Compania consideră că UNI-ONE poate reprezenta o soluție practică atât pentru vizitatori, cât și pentru ghizii care activează în astfel de locații, facilitând deplasarea pe distanțe mari într-un mod confortabil și accesibil.