Yamaha brevetează un motor artificial pentru a reda sunetul și vibrațiile pe motocicletele electrice

Yamaha Motor Co. a depus un brevet pentru un concept inovator destinat motocicletelor electrice, care urmărește să reproducă experiența senzorială a unui motor cu ardere internă.

Documentul, intitulat „Saddle-Riding Type Electric Vehicle”, detaliază un motor fals, dar funcțional, care imită atât zgomotele de admisie și evacuare, cât și vibrațiile generate de mișcarea pistoanelor.

Brevetul explică faptul că, într-un motor cu ardere internă, „prin arderea amestecului de combustibil și aer în cilindru, se produc zgomot de admisie, zgomot de evacuare și vibrații la fiecare cursă a pistonului.” Aceste elemente contribuie la senzația de entuziasm a motociclistului.

În cazul motocicletelor electrice, lipsa sunetului și a vibrațiilor reduce această interacțiune senzorială, motiv pentru care Yamaha propune introducerea unui ansamblu mecanic capabil să recreeze aceste efecte.

Conform documentului tehnic, sistemul include un piston acționat de un motor liniar, care se deplasează înainte și înapoi în interiorul cilindrului, punând în mișcare un arbore cotit. În același timp, sunt deschise și închise supape de admisie și evacuare, permițând circulația aerului pentru a crea sunete autentice. Această mișcare generează și masă reciprocantă, adăugând vibrații reale resimțite de pilot.

Yamaha subliniază că un număr semnificativ de pasionați apreciază reducerea emisiilor de dioxid de carbon, dar doresc să păstreze senzațiile tradiționale asociate motocicletelor. Prin acest brevet, compania urmărește să ofere motocicliștilor „o experiență de pilotaj capabilă să transmită emoție, zgomot și vibrații ca răspuns la acțiunea asupra accelerației”, dar fără utilizarea combustibililor fosili.

Acest proiect se înscrie în strategia mai amplă a Yamaha de a dezvolta motociclete electrice care nu doar îndeplinesc cerințele de sustenabilitate, ci și păstrează caracterul și identitatea modelelor clasice din gama companiei.