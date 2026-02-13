dark
Anunț neașteptat: Dacia se retrage din Rally-Raid după victoria istorică de la Dakar 2026

Redacția TechRider
13 februarie 2026
dacia-raliu-dakar
Sursa foto: DPPI / PsnewZ / Bestimage / Profimedia
La doar câteva luni după ce a cucerit Raliul Dakar 2026, Dacia a anunțat că își va încheia programul din Campionatul Mondial de Rally-Raid la finalul sezonului 2026, marcând astfel finalul unuia dintre cele mai ambițioase proiecte sportive din istoria constructorului român.

Decizia de retragere a fost confirmată oficial de conducerea Dacia, care a precizat că sezonul 2026 va fi ultimul pentru echipa Sandriders. Aceasta survine la doar două sezoane după lansarea programului, care fusese inițial planificat pe trei ani. Obiectivul inițial – câștigarea Raliului Dakar – a fost atins mai devreme decât era estimat.

„Victoria obținută la a doua participare a depășit obiectivul stabilit inițial al echipei”, se arată într-un comunicat Dacia.

Calendarul final și competițiile rămase

Conform strategiei revizuite, Dacia va încheia participarea în Campionatul Mondial de Rally-Raid după etapa Abu Dhabi Desert Challenge, programată între 22 și 27 noiembrie 2026.

Pentru restul sezonului, echipa va concura la:

  • BP Ultimate Rally Raid Portugal;
  • Desafio Ruta 40, Argentina;
  • Raliul Marocului;
  • Etapa finală din Emiratele Arabe Unite.

În fiecare etapă, Dacia va alinia trei mașini și patru echipaje de top, după triumful de la Dakar unde echipajele s-au clasat pe locurile 1, 4, 7 și 11.

Echipaje de top și succes rapid

Echipa Sandriders a mizat pe piloți experimentați din motorsportul internațional:

  • Nasser Al-Attiyah și Fabian Lurquin – victorie la Dakar;
  • Sébastien Loeb și Edouard Boulanger;
  • Lucas Moraes și Dennis Zenz;
  • Cristina Gutierrez Herrero și Pablo Moreno Huete.

Programul a fost conceput să atingă obiectivul Dakar într-un ciclu de trei ani, dar succesul a venit după doar doi ani, motiv pentru care conducerea a considerat că misiunea sportivă a fost îndeplinită.

Impact pentru motorsportul românesc

Retragerea Dacia survine într-un context similar cu alte mărci din grupul Renault, cum ar fi Alpine, care și-a anunțat ieșirea din Campionatul Mondial de Anduranță la finalul lui 2026.

Proiectul Sandriders a demonstrat că un constructor român poate concura și câștiga în cea mai dură competiție de off-road din lume, lăsând un capitol memorabil în istoria motorsportului românesc.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

