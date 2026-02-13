La doar câteva luni după ce a cucerit Raliul Dakar 2026, Dacia a anunțat că își va încheia programul din Campionatul Mondial de Rally-Raid la finalul sezonului 2026, marcând astfel finalul unuia dintre cele mai ambițioase proiecte sportive din istoria constructorului român.

Decizia de retragere a fost confirmată oficial de conducerea Dacia, care a precizat că sezonul 2026 va fi ultimul pentru echipa Sandriders. Aceasta survine la doar două sezoane după lansarea programului, care fusese inițial planificat pe trei ani. Obiectivul inițial – câștigarea Raliului Dakar – a fost atins mai devreme decât era estimat.

„Victoria obținută la a doua participare a depășit obiectivul stabilit inițial al echipei”, se arată într-un comunicat Dacia.

Calendarul final și competițiile rămase

Conform strategiei revizuite, Dacia va încheia participarea în Campionatul Mondial de Rally-Raid după etapa Abu Dhabi Desert Challenge, programată între 22 și 27 noiembrie 2026.

Pentru restul sezonului, echipa va concura la:

BP Ultimate Rally Raid Portugal;

Desafio Ruta 40, Argentina;

Raliul Marocului;

Etapa finală din Emiratele Arabe Unite.

În fiecare etapă, Dacia va alinia trei mașini și patru echipaje de top, după triumful de la Dakar unde echipajele s-au clasat pe locurile 1, 4, 7 și 11.

Echipaje de top și succes rapid

Echipa Sandriders a mizat pe piloți experimentați din motorsportul internațional:

Nasser Al-Attiyah și Fabian Lurquin – victorie la Dakar;

Sébastien Loeb și Edouard Boulanger;

Lucas Moraes și Dennis Zenz;

Cristina Gutierrez Herrero și Pablo Moreno Huete.

Programul a fost conceput să atingă obiectivul Dakar într-un ciclu de trei ani, dar succesul a venit după doar doi ani, motiv pentru care conducerea a considerat că misiunea sportivă a fost îndeplinită.

Impact pentru motorsportul românesc

Retragerea Dacia survine într-un context similar cu alte mărci din grupul Renault, cum ar fi Alpine, care și-a anunțat ieșirea din Campionatul Mondial de Anduranță la finalul lui 2026.

Proiectul Sandriders a demonstrat că un constructor român poate concura și câștiga în cea mai dură competiție de off-road din lume, lăsând un capitol memorabil în istoria motorsportului românesc.