Kimi Antonelli câștigă Marele Premiu al Japoniei și devine lider în Formula 1

Ștefan Munteanu
29 martie 2026
Sursa foto: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia
Kimi Antonelli a câștigat Marele Premiu al Japoniei, disputat pe circuitul Suzuka, și a urcat pe primul loc în clasamentul general al piloților.

Pilotul Mercedes a profitat de intervenția Safety Car-ului la jumătatea cursei, care i-a permis să revină în frunte. Ulterior, Antonelli a gestionat cursa fără erori și a obținut victoria, notează G4Media.ro.

La doar 19 ani și șapte luni, italianul devine cel mai tânăr lider din istoria campionatului.

Podium și lupta pentru poziții

Oscar Piastri (McLaren) a încheiat pe locul al doilea, aducând primul podium al sezonului pentru echipa sa.

Pe locul al treilea s-a clasat Charles Leclerc (Ferrari), după un duel pentru podium cu George Russell, care a terminat pe patru.

Top 10 a fost completat de Lando Norris, Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Max Verstappen, Liam Lawson și Esteban Ocon.

Pentru Max Verstappen, cursa de la Suzuka s-a încheiat pe locul opt, rezultat care îl îndepărtează de primele poziții în clasamentul general.

Clasamentele și următoarele etape

În urma rezultatului din Japonia, Antonelli conduce clasamentul piloților cu 72 de puncte, urmat de Russell (63) și Leclerc (49).

La constructori, Mercedes își consolidează poziția de lider, cu 135 de puncte, înaintea Ferrari (90) și McLaren (46).

Sezonul 2026 din Formula 1 continuă cu etapele programate în Bahrain și Arabia Saudită, ambele amânate, următoarea cursă confirmată fiind Marele Premiu de la Miami.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

