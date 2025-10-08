Noul Mitsubishi Grandis debutează la SAB 2025: un Renault Symbioz cu siglă japoneză

Mitsubishi aduce în premieră națională noul Grandis, un SUV compact care va fi prezentat publicului la Salonul Auto București & Accesorii 2025 (SAB 2025). În realitate, modelul nu este complet nou, ci reprezintă o reinterpretare a SUV-ului Renault Symbioz, preluat în gama Mitsubishi ca parte a cooperării din cadrul Alianței Renault-Nissan-Mitsubishi.

Produs la uzina Renault din Valladolid, Spania, noul Grandis intră în segmentul C-SUV, cel mai disputat din Europa. Modelul beneficiază de Google integrat, actualizări software over-the-air și motorizări hibride MHEV și HEV.

Grandis este, în esență, un Renault Symbioz cu siglă japoneză. Arhitectura, dimensiunile și platforma tehnică sunt identice, diferențele fiind vizibile doar la nivel de design și detalii de echipare. Mitsubishi a aplicat propria filozofie estetică „Dynamic Shield”, păstrând însă structura de bază CMF-B și poziționarea modelului în același segment ca Volkswagen Tiguan și Ford Kuga.

Interiorul aduce o experiență digitală completă, cu ecran vertical de 10,4 inci, compatibil cu Google Maps, Assistant și Play. Sistemul primește actualizări over-the-air, iar prin aplicația dedicată Mitsubishi Motors, utilizatorii pot accesa și controla funcțiile mașinii de la distanță.

Premiera națională Mitsubishi Grandis la SAB 2025 – cât de diferit e de Symbioz?

Motorizările sunt identice cu cele oferite pe Symbioz: o variantă mild-hybrid de 1,3 litri cu 103 kW și o versiune full-hybrid de 1,8 litri care permite rulare electrică frecventă în mediul urban. Transmisia multimodală inteligentă și consumul redus de combustibil plasează Grandis în zona SUV-urilor prietenoase cu mediul și cu bugetul familiei.

Japonezii mizează și pe siguranță. Noul Grandis include un pachet complet de sisteme ADAS, de la cruise control adaptiv și asistență la menținerea benzii până la frânare automată de urgență și sistem MI-Pilot pentru condus semi-autonom. Toate acestea promit confort și relaxare la drum lung, dar și manevre mai sigure în oraș.

Producția noului Grandis va începe în trimestrul al patrulea al anului 2025, la fabrica Renault din Valladolid. Lansarea oficială în showroom-urile europene este programată imediat după SAB.

Noul Grandis va fi disponibil în showroom-urile din România începând din luna ianuarie 2026. Având în vedere că modelul Renault Symbioz, pe care îl reflectă aproape integral, are un preț de pornire de 25.400 euro (cu reduceri incluse), ne putem aștepta la o ofertă similară și pentru versiunea Mitsubishi.