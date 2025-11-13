Noul Peugeot Polygon anunță viitorul lui 208: parbriz-ecran, volan pătrat și materiale printate 3D

Peugeot a prezentat conceptul Polygon, o viziune îndrăzneață asupra viitorului său design și tehnologie. Modelul prefigurează următoarea generație a hatchback-ului 208, propunând soluții radicale precum parbrizul-ecran, volanul pătrat Hypersquare și o abordare sustenabilă bazată pe materiale reciclate. Conform Stellantis, conceptul este, de fapt, o avanpremieră a direcției estetice și tehnologice pe care Peugeot o va adopta din 2027.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Conceptul franțuzesc ar putea rivaliza cu viitoarele versiuni ale lui Opel Corsa, „verișorul” din familia Stellantis, cu care 208 a împărțit până acum platforma tehnică, dar și cu Volkswagen ID. Polo, urmașul electric al binecunoscutului Polo.

Peugeot Polygon are dimensiuni similare cu actualul 208, însă limbajul vizual este complet nou. Liniile simple, formele geometrice și proporțiile clare transformă modelul într-un exercițiu de design curat, cu detalii spectaculoase. Farurile cu trei colți, reinterpretate orizontal, folosesc ecrane micro-LED animate, capabile să afișeze culori și animații diferite, în funcție de modurile de rulare.

La exterior, un mic ecran micro-LED amplasat pe montantul C afișează nivelul de încărcare al bateriei, iar plafonul panoramic complet transparent creează o senzație de deschidere și lumină. Jantele, acoperite cu capace realizate din plastic reciclat prin imprimare 3D, completează imaginea unui vehicul gândit pentru viitor.

Hypersquare, volanul pătrat care va ajunge pe modelele de serie

Piesa centrală a interiorului este noul volan Hypersquare, o inovație care promite să schimbe modul în care șoferii interacționează cu mașina. Forma pătrată este asociată cu sistemul steer-by-wire, ceea ce înseamnă că direcția este controlată electronic, fără legătură mecanică directă între volan și roți. Cele patru colțuri găzduiesc butoane tactile pentru funcțiile esențiale, iar materialele pot fi personalizate.

Peugeot a confirmat că Hypersquare va fi introdus pe modelele de serie începând cu anul 2027, inclusiv pe succesorul actualului 208.

Parbrizul devine noul ecran multimedia

Un alt element definitoriu al lui Polygon este absența completă a ecranelor convenționale. Toate informațiile de bord sunt afișate direct pe parbriz printr-un panou micro-LED montat în spatele volanului. Suprafața de proiecție are o lățime de 74 cm și o înălțime de 24 cm, echivalentul unui ecran de 31 inch.

Grafica și animațiile se modifică în funcție de modul de rulare ales: Cruise, Fun sau Hyper. Bordul minimalist permite personalizare totală, de la spații pentru telefoane și accesorii până la suporturi pentru rucsacuri sau skateboard-uri.

Peugeot pune accent pe economia circulară: scaunele au carcasă imprimată 3D din plastic reciclat, iar tapițeria este realizată din textile provenite din scaunele vechilor modele ale mărcii. Bordul și elementele decorative utilizează fibre refolosite, în timp ce portierele se deschid în stil „aripi de fluture”, eliminând montantul B și oferind acces facil în habitaclu.

Polygon va fi electric

Polygon este, în esență, un studiu de design, nu are specificații tehnice comunicate, dar mesajul este clar: următoarea generație de modele Peugeot va combina estetica digitală cu sustenabilitatea și interacțiunea intuitivă.

Cu toate acestea, dacă ar fi să ne luăm după imaginile apărute în mapa de presă, vedem că Polygon se alimentează prin cablu, ceea ce înseamnă că va fi cel puțin hibrid, însă cel mai probabil va fi full electric.