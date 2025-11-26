„Papamobilul” papei Francisc, transformat în clinică mobilă pentru îngrijirea copiilor din Gaza

Un vehicul folosit de regretatul papă Francisc în timpul unei vizite la Betleem, în urmă cu mai bine de un deceniu, a fost transformat într-o clinică medicală mobilă, pe care liderii creştini speră să o folosească în curând pentru a oferi îngrijiri medicale copiilor palestinieni din Gaza, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Iniţiativa a primit binecuvântarea papei Francisc înainte de moartea sa, în aprilie, şi a fost încredinţată organizaţiei catolice Caritas, care a supravegheat proiectul de transformare a vehiculului prezentat marţi.

„Suntem încântaţi că avem aici o contribuţie serioasă la îngrijirea medicală a copiilor din Gaza”, a declarat secretarul general al Caritas, Alistair Dutton, la o conferinţă de presă organizată la Betleem.

Papa Francisc a folosit acest vehicul, un pick-up Mitsubishi modificat, donat de preşedintele Autorităţii Palestiniene Mahmoud Abbas, în timpul vizitei sale la Betleem, în 2014.

Platforma deschisă din spatele vehiculului, pe care papa a stat în timpul deplasării prin Betleem, a fost închisă şi transformată într-un spaţiu pentru acordarea de îngrijiri medicale copiilor.

„Acest vehicul stă mărturie a faptului că lumea nu a uitat copiii din Gaza”, a declarat cardinalul Anders Arborelius din Stockholm, care l-a abordat pe Francisc înainte de moartea sa cu privire la ideea Caritas de a transforma fostul papamobil în clinică pediatrică mobilă.

Secretarul general al Caritas Suedia, Peter Brune, a declarat că această clinică mobilă poate trata aproximativ 200 de copii pe zi.

Însă, nu este clar când va intra acest vehicul în Gaza, unde încă se menţine oficial un armistiţiu, în pofida frecventelor atacuri aeriene israeliene asupra teritoriului afectat de doi ani de război.

„Cât de curând posibil”, a spus Dutton refuzând să facă mai multe comentarii.

COGAT, agenţia guvernamentală israeliană responsabilă de coordonarea intrării ajutoarelor în enclavă, a refuzat să comenteze când a fost întrebată despre această solicitare, notează Reuters.

Părintele Ibrahim Faltas şi-a exprimat speranţa ca vehiculul să fie mutat în Gaza în „viitorul apropiat”, declarând pentru Reuters că „papamobilul” transformat în clinică este pregătit să îi ajute pe copiii din Gaza.

Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii, UNICEF, a declarat vineri că cel puţin 67 de copii au fost ucişi în ceea ce a descris drept incidente legate de acest conflict de la intrarea în vigoare a armistiţiului.

Armata israeliană a declarat că vizează militanţii care reprezintă o ameninţare pentru soldaţii săi care ocupă jumătate din Gaza.

Papa Francisc a vorbit frecvent despre războiul din Gaza şi, în ianuarie, a descris situaţia umanitară din regiune drept „ruşinoasă”. De asemenea, el a cerut eliberarea ostaticilor luaţi captivi de militanţii palestinieni, s-a întâlnit cu rudele acestora şi a condamnat atacul Hamas asupra Israelului care a declanşat războiul.

Totodată, el obişnuia să vorbească la telefon cu mica comunitate creştină din Gaza, în fiecare seară, în timpul războiului.

„Ştim cât de mult a iubit papa Francisc oamenii din Ţara Sfântă, oamenii din Betleem şi în special oamenii din Gaza”, a declarat părintele Faltas, reprezentantul fraţilor franciscani în Palestina.