O nouă colaborare din industria auto promite să accelereze dezvoltarea bateriilor destinate vehiculelor electrice și hibride plug-in. Obiectivul este crearea unui modul capabil să răcească celulele direct, prin imersie într-un fluid special, o metodă considerată una dintre cele mai eficiente soluții pentru controlul temperaturii în sistemele de propulsie electrice.

Parteneriatul este semnat între Castrol, o companie specializată în fluide tehnice și LION Smart, un dezvoltator european de soluții pentru stocarea energiei. Cele două părți combină experiența în management termic cu expertiza în proiectarea arhitecturilor modulare de baterii pentru a aduce pe piață un produs optimizat pentru performanță și siguranță.

Tehnologia presupune scufundarea celulelor bateriei într-un lichid dielectric care preia rapid căldura generată în timpul încărcării și descărcării. Astfel, temperatura internă rămâne constantă, ceea ce reduce degradarea materialelor, crește durata de viață și asigură o funcționare mai sigură. În plus, răcirea uniformă permite utilizarea unei densități energetice mai mari și sprijină încărcările rapide, fără riscuri de supraîncălzire.

Noul modul de baterie este conceput modular, cu un sistem care distribuie temperatura omogen în toate celulele. Un detaliu tehnic important este „siguranța cu un singur element”, care limitează propagarea eventualelor scurtcircuite interne, o îmbunătățire majoră față de sistemele actuale de răcire indirectă.

Impactul asupra mobilității electrice

Specialiștii implicați în proiect susțin că această metodă de răcire ar putea schimba modul în care sunt proiectate bateriile pentru mașinile electrice. Printr-un control mai precis al temperaturii, performanțele cresc semnificativ, iar costurile de întreținere scad. Totodată, sistemul oferă o mai bună recuperare a energiei la frânare și o putere de vârf mai mare pentru vehiculele plug-in hybrid.

Acest tip de tehnologie este deja testat și în alte proiecte din Europa, inclusiv de companii care furnizează baterii pentru producători auto din Germania și Scandinavia. Scopul comun al acestor inițiative este de a obține baterii mai sigure, mai durabile și mai eficiente energetic, capabile să funcționeze optim indiferent de condițiile de climă.

Tehnologia de răcire directă a fost prezentată public la unul dintre cele mai importante târguri de profil, unde a fost testată în fața specialiștilor din industrie. Demonstrația a arătat că sistemul permite o disipare mai rapidă a căldurii, cu un gradient termic semnificativ mai mic între celule.

Reprezentanții celor două companii au explicat că scopul este extinderea acestei tehnologii și în alte aplicații, cum ar fi sistemele de stocare a energiei pentru industrie și rețele electrice. Ei consideră că răcirea directă ar putea deveni o componentă standard în arhitecturile viitoarelor baterii destinate vehiculelor electrice.