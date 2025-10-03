Piața auto din România în 2025: înmatriculările după 9 luni arată un top 10 fără producători chinezi

Potrivit datelor Acarom, piața auto din România traversează o perioadă cu evoluții mixte. Înmatriculările de autoturisme noi au crescut semnificativ în septembrie 2025, cu +38,86% față de aceeași lună din 2024, ajungând la 12.463 de unități.

Totuși, dacă privim primele nouă luni ale anului, piața este pe minus, cu 108.770 unități înregistrate, ceea ce reprezintă o scădere de -5,8% comparativ cu perioada similară din 2024, când se consemnau 115.509 unități.

Autoturismele second-hand continuă să domine

Segmentul de autoturisme rulate înmatriculate pentru prima dată în România rămâne mult mai puternic. În septembrie 2025 s-au înscris 32.295 unități, adică o creștere de +12,76% față de septembrie 2024.

Pe ansamblul celor nouă luni, s-a ajuns la 262.869 unități, în creștere cu aproape +10% față de aceeași perioadă din 2024 (239.066 unități). Acest contrast între scăderea segmentului de mașini noi și creșterea pieței SH arată presiunea economică și preferința pentru soluții mai accesibile.

Top 10 branduri: Dacia rămâne lider, fără mărci chinezești

Clasamentul pe mărci pentru ianuarie-septembrie 2025 confirmă supremația Dacia, cu 31.000 unități, de aproape trei ori mai mult decât locul secund, Toyota (10.334 unități). Top 5 este completat de Skoda (8.281 unități), Volkswagen (7.209 unități) și Renault (6.917 unități).

Comparând cu primele 9 luni din 2024, se observă câteva schimbări:

Dacia pierde teren, de la 34.138 unități în 2024 la 31.000 în 2025, dar rămâne lider detașat;

Toyota își consolidează locul al doilea, cu o creștere ușoară față de 2024 (de la 10.027 la 10.334 unități);

Hyundai cade de pe locul 3 (7.807 unități în 2024) pe 6 în 2025 (6.814 unități), fiind depășit de Skoda și Renault;

Skoda urcă, de la 7.564 în 2024 la 8.281 în 2025, câștigând peste 700 de unități;

Volkswagen își păstrează stabilitatea, cu o ușoară creștere față de anul trecut;

Ford, Mercedes și BMW au evoluții apropiate, cu mici variații pozitive față de 2024;

Suzuki pierde teren, scăzând de la 3.523 unități în 2024 la 3.165 în 2025.

Piață auto volatilă, fără surprize din Asia

Un detaliu notabil este că, în ciuda intrării agresive a producătorilor chinezi pe alte piețe europene, niciun brand chinezesc nu intră în Top 10 din România, semn că piața locală rămâne conservatoare, cu preferințe orientate spre mărci consacrate.

Deși septembrie a adus o creștere a înmatriculărilor de autoturisme noi, bilanțul pe nouă luni arată o piață în scădere. În paralel, second-hand-ul își întărește poziția, cu aproape 263.000 de unități înmatriculate. Topul mărcilor arată o constanță la vârf, cu Dacia dominând clar, însă și cu repoziționări interesante între Toyota, Skoda, Renault și Hyundai.

Lipsa mărcilor chinezești din Top 10 confirmă rezistența consumatorilor români la schimbări rapide pe piața auto.