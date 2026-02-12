Piața auto din România va intra pe o pantă descendentă în 2026, după patru ani consecutivi de creștere, potrivit prognozei Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), prezentată în cadrul unei conferințe de presă la care a participat și TechRider.ro.

Estimările indică o scădere de 1,7% a înmatriculărilor de autovehicule noi, până la un volum total de aproximativ 179.500 de unități.

Declinul va afecta toate segmentele majore ale pieței. Înmatriculările de autoturisme sunt prognozate să scadă cu 1,8% față de 2025, segmentul LCV + Minibus va înregistra un recul de 0,3%, iar categoria HCV + Bus este estimată la -1,1%.

Președintele APIA, Dan Vardie, a declarat că evoluția reflectă impactul turbulențelor economice și politice asupra sectorului auto. „Prognoza APIA pentru 2026 confirmă impactul turbulențelor economice și politice asupra pieței auto, aceasta urmând să intre pe o pantă descendentă după mai mulți ani de creștere”, a afirmat acesta.

Scăderi accentuate pentru motorizările clasice

În interiorul pieței autoturismelor, declinul va fi puternic resimțit de motorizările tradiționale. Mașinile pe benzină sunt estimate să scadă cu 38,4% față de 2025, urmând să ajungă la o cotă de 23,1% din totalul înmatriculărilor de autoturisme. În cazul modelelor diesel, reculul este prognozat la 39%, cu o cotă de piață de doar 4,9%.

Pe segmente, majoritatea claselor vor înregistra scăderi în 2026. Excepțiile sunt clasa E, unde se estimează o stagnare (+0,1%), și segmentul SUV, care ar putea crește cu 2,7%. SUV-urile își vor menține poziția dominantă, cu o cotă de piață estimată la 54,2%, urmate de Clasa C (aproximativ 25%) și Clasa B (14,4%).

Electrificarea crește, dar într-un ritm temperat

În contrast cu reculul general al pieței, segmentul autoturismelor electrificate (electrice 100%, plug-in hybrid și full hybrid) este estimat să ajungă la 110.000 de unități înmatriculate în 2026, în creștere cu 28% față de 2025, când au fost înregistrate 85.961 de unități.

Pentru prima dată, autoturismele electrificate ar urma să depășească pragul de 100.000 de unități anual și să atingă o cotă de piață de aproximativ 72% din totalul înmatriculărilor de autoturisme.

Cu toate acestea, autoturismele 100% electrice nu vor recupera integral scăderile din 2024 și 2025, afectate de reducerea subvențiilor prin programul Rabla. APIA estimează o creștere modestă de 7,6% pentru acest segment, până la o cotă de aproximativ 6,2% din totalul pieței auto.

Full hibridele vor rămâne categoria dominantă, cu o creștere estimată la 40%, reprezentând aproape 39% din piața autoturismelor electrificate și circa 28% din totalul pieței de autoturisme.

Comerciale: stagnare și creșteri moderate pe electrificare

Segmentul autovehiculelor comerciale ușoare și minibus este estimat la o stagnare (-0,3%), cu o cotă de piață de aproximativ 9,8% din totalul înmatriculărilor. În cazul versiunilor electrificate din această categorie, creșterea prognozată este de 29,1%, însă într-un ritm mai lent decât în anii anteriori.

Pentru vehiculele comerciale grele și autobuze, APIA anticipează o scădere generală de 1,1%, în timp ce subsegmentul electrificat ar putea avansa cu 13,6%.

Potrivit reprezentanților asociației, evoluția pieței în 2026 va depinde în mod decisiv de predictibilitatea măsurilor publice și de stabilitatea cadrului economic, factori care pot susține sau frâna tranziția către mobilitate cu emisii reduse.

