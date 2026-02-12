Segmentul autoturismelor electrificate din România, care include modelele 100% electrice, hibride plug-in și full hybrid, ar urma să ajungă la 110.000 de unități înmatriculate în 2026, potrivit estimărilor Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA).

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Cifra ar reprezenta o creștere de aproximativ 28% față de 2025, când au fost înregistrate 85.961 de autoturisme electrificate.

Președintele APIA, Dan Vardie, a declarat într-o conferință de presă, la care a participat și TechRider.ro, că ar fi pentru prima dată când acest segment depășește pragul de 100.000 de unități în România.

Potrivit estimărilor organizației, cota de piață a autoturismelor electrificate ar putea ajunge la 72% din totalul înmatriculărilor de autoturisme în 2026.

Citește și: RAPORT APIA: Programul Rabla, „o catastrofă națională” / Creștere modestă pe piața auto din România, în ultimul an / SUV-urile și dieselul rămân dominante

„Pe segmentul autoturismelor electrificate, vă rog să remarcaţi că avem o creştere. Pentru România, este pentru prima dată în istorie când autoturismele electrificate depăşesc 100.000 de unităţi, iar prognoza este de 110.000 de unităţi, pentru 2026, cu 28% mai mult decât în 2025.

Cota de piaţă a autoturismelor electrificate, estimăm că va fi de 72% din totalul înmatriculărilor de autoturisme, anul acesta, în România”, a precizat Vardie.

Piața totală auto intră pe scădere

În contrast cu evoluția segmentului electrificat, piața auto totală ar urma să intre într-o ușoară contracție după patru ani consecutivi de creștere.

APIA estimează pentru 2026 un volum total de 179.500 de autovehicule noi înmatriculate, în scădere cu 1,7% față de 2025.

Declinuri sunt prognozate pe toate segmentele principale:

autoturisme: – 1,8% ;

; LCV + minibus: – 0,3% ;

; HCV + bus: -1,1%.

Citește și: EXCLUSIV APIA explică scăderea abruptă a pieței auto din România / Cauzele declinului din ianuarie 2026

Potrivit președintelui APIA, evoluția pieței este influențată de contextul economic și politic, iar dinamica sectorului va depinde de stabilitatea și predictibilitatea măsurilor publice care susțin tranziția către mobilitate cu emisii reduse.

„Prognoza APIA pentru 2026 confirmă impactul turbulenţelor economice şi politice asupra pieţei auto, aceasta urmând să intre pe o pantă descendentă după mai mulţi ani de creştere. Vedem o temperare a volumelor, dar şi o accelerare clară a electrificării, cu hibridele drept soluţie dominantă în acest moment, conform tendinţelor din pieţele internaţionale.

Evoluţia acestui sector va depinde decisiv de coerenţa şi predictibilitatea măsurilor publice de anul acesta care pot susţine sau, dimpotrivă, frâna tranziţia spre mobilitate sustenabilă, accesibilă şi cu beneficii de siguranţă pentru participanţii la trafic”, a mai explicat Dan Vardie.

Benzina și dieselul pierd teren

Datele prezentate arată scăderi semnificative pentru motorizările clasice în 2026:

autoturismele pe benzină ar urma să înregistreze un declin de 38,4% , cu o cotă de piață estimată la 23,1% ;

, cu o cotă de piață estimată la ; dieselul ar scădea cu 39%, ajungând la o cotă de doar 4,9% din totalul înmatriculărilor.

În ceea ce privește autoturismele 100% electrice, APIA estimează o creștere modestă, de 7,6%, după reculul din 2024 și 2025, asociat reducerii subvențiilor prin programul Rabla. Acestea ar urma să reprezinte aproximativ 6,2% din totalul pieței de autoturisme și 8,6% din segmentul electrificatelor.

Citește și: EXCLUSIV Declinul puternic al pieței auto a lovit mai dur persoanele fizice decât firmele / APIA explică ce factori influențează decizia de cumpărare

„Autoturismele 100% electrice nu vor recupera terenul pierdut în 2024 şi 2025 (afectate puternic de diminuarea subvenţiilor oferite prin Rabla Auto), urmând o curbă de creştere modestă de doar +7,6%, cu o cotă de aproximativ 8,6% din total înmatriculări maşini «electrificate» şi 6,2% din totalul pieţei de autoturisme.

Vedetele anului 2026 vor continua să fie full hibridele, cu 40% şi ocupând aproape 38,9% din piaţa de autoturisme «electrificate» si 28% din totalul pieţei de autoturisme”, remarcă asociația.

Hibridele, segmentul dominant

Conform prognozei, full hibridele vor continua să fie categoria dominantă în 2026, cu o creștere estimată la 40%. Ele ar putea ajunge să reprezinte:

aproape 38,9% din piața autoturismelor electrificate;

din piața autoturismelor electrificate; aproximativ 28% din totalul pieței de autoturisme.

APIA consideră că hibridele sunt, în acest moment, soluția preferată de consumatori, în linie cu tendințele observate pe piețele internaționale.

Citește și: Președintele APIA critică deciziile Guvernului după scăderea înmatriculărilor de EV în 2025: Dinamica evidențiază impactul major al disfuncționalităților programului Rabla

SUV-urile își consolidează poziția

În funcție de clasă, majoritatea segmentelor de autoturisme ar urma să înregistreze scăderi în 2026, cu două excepții:

Clasa E – stagnare ( +0,1% );

); SUV – creștere de 2,7%.

SUV-urile își vor menține poziția dominantă, cu o cotă de piață estimată la 54,2%, urmate de:

Clasa C – aproximativ 25% ;

; Clasa B – 14,4%.

Comerciale ușoare și grele

Segmentul vehiculelor comerciale ușoare și minibus (LCV + Minibus) este estimat la o stagnare (-0,3%), cu o cotă de aproximativ 9,8% din totalul înmatriculărilor.

În cazul versiunilor electrificate din această categorie, APIA anticipează o creștere de 29,1%, însă într-un ritm mai lent decât în anii precedenți.

Vehiculele comerciale grele și autobuzele (HCV + Bus) ar urma să înregistreze o scădere generală de 1,1%, în timp ce segmentul electrificat din această categorie ar putea crește cu 13,6%.

Citește și: APIA lansează o petiție pentru modificarea impozitului auto și cere o formulă de calcul mai echitabilă