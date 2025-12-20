Piața mașinilor clasice este așteptată să rămână solidă și în 2026, potrivit estimărilor Hagerty (companie specializată în asigurări pentru automobile de colecție și servicii dedicate pieței de vehicule clasice). Evoluția este susținută de cererea în creștere și de schimbarea generațiilor de colecționari, transmite CNBC.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit datelor Hagerty, licitațiile și vânzările online de mașini de colecție au crescut cu aproximativ 10% în 2025, până la un total de 4,8 miliarde de dolari. Activitatea din piața privată indică, la rândul său, un nivel ridicat al cererii, care se menține și pentru anul următor.

„Am observat multă mișcare pe segmentul tranzacțiilor private”, a declarat McKeel Hagerty, CEO-ul companiei. „Au loc numeroase vânzări de mașini importante, din toate perioadele. Perspectivele pentru 2026 sunt solide.”

Un factor esențial al acestei evoluții este schimbarea profilului cumpărătorilor. Pe măsură ce generația baby boomers se retrage treptat din piață, colecționarii din Generația X, millennials și Generația Z devin tot mai activi. Aceștia sunt mai familiarizați cu achizițiile digitale, ceea ce a dus la o creștere de 12% a vânzărilor online de mașini clasice în 2025, până la 2,5 miliarde de dolari.

Preferințele noilor cumpărători se schimbă, de asemenea. Modelele sport din anii ’50 și ’60, considerate mult timp repere ale pieței, sunt înlocuite treptat de supercaruri moderne, produse în anii ’90 și ulterior. Automobile precum Ferrari F40 și F50, Bugatti Veyron și Chiron sau McLaren F1 se află printre cele mai căutate, alături de modele Pagani și Koenigsegg.

Hagerty atrage atenția că oferta va rămâne ridicată, în condițiile în care mulți producători de supercaruri continuă să își majoreze volumele de producție. „Ferrari, Porsche și alți constructori raportează constant recorduri de vânzări. Aceste mașini sunt cumpărate, colecționate și păstrate pe termen lung”, a precizat McKeel Hagerty.

Un alt element care va influența piața este transferul de avere dintre generații. Conform estimărilor, aproximativ 100 de trilioane de dolari vor fi moșteniți până în 2048, incluzând proprietăți imobiliare, obiecte de colecție și alte active tangibile. O parte din aceste active sunt automobile clasice.

„Familiile vor trebui să decidă dacă păstrează aceste mașini, le depozitează sau le vând”, a spus CEO-ul Hagerty. „Acest proces este abia la început.”