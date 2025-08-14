Polestar 3 a doborât recordul pentru cea mai lungă călătorie cu un SUV electric

SUV-ul electric de dimensiuni mari Polestar 3 a doborât recordul mondial Guinness pentru cea mai lungă călătorie parcursă de un SUV electric cu o singură încărcare. Producătorul anunță, printr-un comunicat de presă, că distanța parcursă de vehicul a fost de 935,44 km cu o singură încărcare.

SUV-ul nu a fost modificat în niciun fel

Distanța parcursă de Polestar 3 este cu 28 de kilometri mai mare decât vechiul deținător al recordului, un Ford Mustang Mach-E, care atinsese o distanță de 907.62 km. Încercarea Polestar a durat aproape 23 de ore, în condiții meteo mixte și pe drumuri publice. Cifra de consum înregistrată la finalul testului de către Polestar 3 este de 12,1 kWh/100km, cu mult sub media generală a EV-urilor de aproximativ 17 kWh/100km.

Sursa foto: Polestar

Modelul care a doborât recordul este versiunea Long range cu un singur motor, și a fost pilotată de șoferii profesioniști Sam Clarke, Kevin Booker și Richard Parker. CEO-ul Polestar, Michael Lohscheller, spune că acest record „este o altă dovadă că Polestar 3 stabilește noi standarde”.

Faptul că un SUV premium de dimensiuni mari poate parcurge o distanță „mult mai mare decât cea dintre Londra și Edinburgh este cu adevărat impresionant”, transmite Polestar în comunicatul de presă. Totodată, ei spun că zicala „mașinile electrice nu pot merge departe” este învechită.

Mașina nu a suferit nicio modificare pentru această încercare și a fost echipată cu jante standard de 20 de inci și anvelope standard Michelin Sport 4 EV. Încercarea a fost susținută de serviciul britanic de asistență rutieră AA, iar Webfleet a furnizat imagini video meticulos documentate și verificate independent, citiri ale kilometrajului, citiri GPS și date privind nivelul bateriei.