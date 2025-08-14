dark
2 minute de citit
Nu sunt comentarii

Polestar 3 a doborât recordul pentru cea mai lungă călătorie cu un SUV electric

Daniel Simion
14 august 2025
Polestar 3, deținător de record
Sursa foto: Polestar
SUV-ul electric de dimensiuni mari Polestar 3 a doborât recordul mondial Guinness pentru cea mai lungă călătorie parcursă de un SUV electric cu o singură încărcare. Producătorul anunță, printr-un comunicat de presă, că distanța parcursă de vehicul a fost de 935,44 km cu o singură încărcare.

articolul continuă mai jos

SUV-ul nu a fost modificat în niciun fel

Distanța parcursă de Polestar 3 este cu 28 de kilometri mai mare decât vechiul deținător al recordului, un Ford Mustang Mach-E, care atinsese o distanță de 907.62 km. Încercarea Polestar a durat aproape 23 de ore, în condiții meteo mixte și pe drumuri publice. Cifra de consum înregistrată la finalul testului de către Polestar 3 este de 12,1 kWh/100km, cu mult sub media generală a EV-urilor de aproximativ 17 kWh/100km.

Modelul care a doborât recordul este versiunea Long range cu un singur motor, și a fost pilotată de șoferii profesioniști Sam Clarke, Kevin Booker și Richard Parker. CEO-ul Polestar, Michael Lohscheller, spune că acest record „este o altă dovadă că Polestar 3 stabilește noi standarde”.

Faptul că un SUV premium de dimensiuni mari poate parcurge o distanță „mult mai mare decât cea dintre Londra și Edinburgh este cu adevărat impresionant”, transmite Polestar în comunicatul de presă. Totodată, ei spun că zicala „mașinile electrice nu pot merge departe” este învechită.

Mașina nu a suferit nicio modificare pentru această încercare și a fost echipată cu jante standard de 20 de inci și anvelope standard Michelin Sport 4 EV. Încercarea a fost susținută de serviciul britanic de asistență rutieră AA, iar Webfleet a furnizat imagini video meticulos documentate și verificate independent, citiri ale kilometrajului, citiri GPS și date privind nivelul bateriei.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

