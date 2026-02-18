O analiză publicată de agenția italiană ANSA, preluată de Rador, evidențiază parcursul de succes al modelului Dacia Duster, care continuă să înregistreze cifre solide după 15 ani de prezență pe piață.

SUV-ul de segment B a depășit pragul de 2,4 milioane de unități vândute la nivel global, dintre care aproximativ 330.000 în Italia. Doar în 2025, au fost înmatriculate la nivel mondial 193.974 de unități, iar modelul a devenit al doilea cel mai bine vândut SUV din Europa către persoane fizice. De la lansarea sa, în 2010, peste 2,8 milioane de exemplare circulă pe șoselele din întreaga lume.

Trei generații, evoluție constantă

Prima generație Duster s-a remarcat printr-un design robust și un raport calitate-preț atractiv, care a atras rapid interesul publicului.

A doua generație a venit cu un design rafinat, un nivel superior de confort și sisteme de infotainment modernizate, precum și cu îmbunătățiri la capitolul siguranță activă.

A treia generație, construită pe platforma CMF-B, marchează un salt semnificativ în materie de calitate, tehnologie și eficiență. Designul devine mai modern și mai angulos, evidențiat de semnătura luminoasă în formă de Y. Sistemul multimedia oferă conectivitate wireless pentru smartphone-uri prin Android Auto și Apple CarPlay, iar pachetul de siguranță include funcții precum frânarea automată de urgență și sistemul de monitorizare a atenției șoferului.

Gama de motorizări pentru 2026

Modelul anului 2026 aduce o gamă extinsă de propulsoare electrificate:

motor mild hybrid 1.2 litri 140 CP, cu sistem de 48V

motor full hybrid 1.8 litri 155 CP

noul Eco-G 120 de 1.2 litri

versiunea hybrid-G 150 4×4, care combină un motor mild hybrid de 1.2 litri cu un motor electric amplasat pe puntea spate pentru tracțiune integrală

Versiunea hybrid-G 150 4×4 utilizează alimentare duală benzină/GPL și poate atinge o autonomie totală de până la 1.500 km.

Pentru motorizările hibride debutează și sistemul adaptive cruise control, oferit standard pe versiunea Journey și opțional pe echiparea Extreme.

Producție la Mioveni

Modelul este produs la uzina Dacia din Mioveni, România, o unitate industrială care se întinde pe 288 de hectare și are aproximativ 7.000 de angajați ce lucrează în trei schimburi.

Anual sunt fabricate circa 350.000 de unități Duster. Ritmul de producție ajunge la 1.392 de SUV-uri pe zi, ceea ce înseamnă un vehicul asamblat la fiecare 55 de secunde.