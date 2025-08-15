FOTO Prima generație de Dacia Logan revine în producție / Pars Nova va fi produs pentru piața din Iran

La 20 de ani de la lansarea primei generații de Dacia Logan, cea care a pus marca românească pe harta producătorilor europeni, modelul va fi din nou pus în producție pentru piața din Iran. Conform Profit.ro, Pars Nova are la bază prima generație de Dacia Logan, cu un design nou și îmbunătățiri la interior.

Modificări cosmetice pentru Pars Nova

La exterior, cele mai mari modificări față de Logan sunt la partea frontală, cu o bară față nouă și faruri cu lumini de rulare pe timp de zi cu LED. Lateralul mașinii iraniene este același cu cel al Daciei, inclusiv locația butucului pentru încuietoare.

Interiorul este similar cu cel de pe prima generație Logan, modificările majore fiind un volan nou, instrumentar de bord modificat, un sistem de infotainment și climă pe o zonă. În rest, arată la fel ca acum 20 de ani.

Celebrul motor 1.6 16V va fi montat pe Nova

Dacia iraniană va fi echipată cu un motor pe benzină aspirat, de 1,6 litri, cu 111 cai putere și un cuplu motor maxim de 150 NM. Din datele tehnice, putem trage concluzia că motorul de pe Pars Nova va fi celebrul motor cu 16 valve (1.6 16v) de pe Dacia Logan I. Motorul va fi cuplat la o transmisie manuală în cinci trepte sau, opțional, o cutie automată cu șase rapoarte.

Primele informații arată că modelul ar putea fi vândut și în Rusia, de către AvtoVAZ, fostul partener al Renault Group în Rusia, care a produs inclusiv generația a doua a lui Logan. Compania rusă este cea care produce și livrează iranienilor motorul de 1.6 litri și va importa pe piața rusă un volum de 45.000 de mașini Parsa Nova.

Grupul francez s-a retras din Iran în urmă cu șase ani, ca urmare a aplicării sancțiunilor internaționale asupra țării. Compania Pars a produs și înainte modelul Logan, sub numele Renault Tondar. De asemenea, și prima generație a Daciei Sandero a fost produsă și vândută în Iran, sub diverse denumiri.