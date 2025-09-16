dark
Producția auto din România, în scădere față de anul trecut / Ford Otosan a depășit Dacia în lunile de vară

Ștefan Munteanu
16 septembrie 2025
Producția de vehicule din România a înregistrat un declin în primele opt luni ale anului, potrivit datelor publicate de Asociația Constructorilor de Automobile din România (ACAROM).

În total, au fost fabricate 346.800 de unități, cu 2,7% mai puțin decât în aceeași perioadă din 2024, ceea ce înseamnă aproape 10.000 de mașini mai puțin.

Din acest volum, Dacia a produs 185.490 de autoturisme, în timp ce Ford Otosan a realizat 161.310 vehicule. Diferența dintre cei doi constructori rămâne semnificativă, însă situația din iulie și august a arătat o apropiere a celor două fabrici ca nivel de producție, datorată în principal programului de lucru diferit.

Pentru Dacia, scăderea este de peste 7% față de anul trecut, influențată de transferul modelului Jogger în Maroc și de încetinirea pieței interne pe fondul programului Rabla. În schimb, Ford Otosan a raportat o creștere de aproape 4%, susținută de lansarea versiunilor electrice Puma și Courier.

În iulie, Ford Otosan a asamblat 27.170 de vehicule, depășind producția Dacia de 23.071 unități. În august, perioada de remont a redus volumul ambilor producători, dar uzina din Craiova a reușit să livreze 7.130 de vehicule, față de 5.213 produse la Mioveni.

Astfel, pe parcursul celor două luni de vară, Ford Otosan a realizat 34.300 de unități, în timp ce Dacia a fabricat 28.284, diferența fiind de circa 6.000 de vehicule. La nivel procentual, Dacia a marcat un recul de peste 9%, în timp ce Ford Otosan a avansat cu aproximativ 4,5%.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

