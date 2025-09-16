Producția auto din România, în scădere față de anul trecut / Ford Otosan a depășit Dacia în lunile de vară

Producția de vehicule din România a înregistrat un declin în primele opt luni ale anului, potrivit datelor publicate de Asociația Constructorilor de Automobile din România (ACAROM).

În total, au fost fabricate 346.800 de unități, cu 2,7% mai puțin decât în aceeași perioadă din 2024, ceea ce înseamnă aproape 10.000 de mașini mai puțin.

Din acest volum, Dacia a produs 185.490 de autoturisme, în timp ce Ford Otosan a realizat 161.310 vehicule. Diferența dintre cei doi constructori rămâne semnificativă, însă situația din iulie și august a arătat o apropiere a celor două fabrici ca nivel de producție, datorată în principal programului de lucru diferit.

Pentru Dacia, scăderea este de peste 7% față de anul trecut, influențată de transferul modelului Jogger în Maroc și de încetinirea pieței interne pe fondul programului Rabla. În schimb, Ford Otosan a raportat o creștere de aproape 4%, susținută de lansarea versiunilor electrice Puma și Courier.

În iulie, Ford Otosan a asamblat 27.170 de vehicule, depășind producția Dacia de 23.071 unități. În august, perioada de remont a redus volumul ambilor producători, dar uzina din Craiova a reușit să livreze 7.130 de vehicule, față de 5.213 produse la Mioveni.

Astfel, pe parcursul celor două luni de vară, Ford Otosan a realizat 34.300 de unități, în timp ce Dacia a fabricat 28.284, diferența fiind de circa 6.000 de vehicule. La nivel procentual, Dacia a marcat un recul de peste 9%, în timp ce Ford Otosan a avansat cu aproximativ 4,5%.