Cu mai puțin de o lună înainte de lansarea oficială programată pentru 26 ianuarie 2026, Renault a publicat noi imagini teaser cu viitorul Duster destinat pieței din India. Materialele confirmă că versiunea indiană va primi modificări vizuale distincte față de modelul comercializat la nivel global, potrivit Autocar India, citată de Economedia.ro.

În noul clip de prezentare, silueta lui Duster este acoperită, însă elementele de iluminare sunt vizibile prin husă. Se remarcă luminile de zi cu LED-uri sub forma unor „sprâncene”, care vor funcționa și ca semnalizatoare. Această soluție diferă de cea a modelului global, care folosește semnături luminoase în formă de Y.

Interiorul nu a fost încă dezvăluit

Diferențele continuă și în partea din spate. Teaserul sugerează stopuri LED unite printr-o bandă luminoasă centrală, o abordare des întâlnită la SUV-urile moderne. În schimb, Duster-ul global păstrează stopuri separate, cu design în Y. De asemenea, sunt vizibile ștergătorul spate și noul logo Renault.

Interiorul nu a fost încă dezvăluit, însă surse apropiate proiectului indică faptul că arhitectura va rămâne în mare parte neschimbată. Totuși, versiunea pentru India ar putea primi materiale mai moi în zonele intens utilizate, pentru a accentua poziționarea mai premium a modelului.

La capitolul dotări, este de așteptat ca Duster 2026 să preia echipamentele oferite deja pe varianta globală. Printre acestea se numără un instrumentar digital de 7 inci, un ecran central de infotainment de 10,1 inci cu Android Auto și Apple CarPlay wireless, precum și un încărcător wireless pentru telefon. O trapă panoramică ar putea fi, de asemenea, inclusă în ofertă.

În materie de siguranță, SUV-ul ar putea veni standard cu șase airbaguri, o cameră video cu vedere la 360 de grade și funcție de monitorizare a unghiului mort, frână de parcare electrică cu activare automată și sistem de monitorizare a presiunii în pneuri (TPMS).

Motorizări: benzină la lansare, hibrid ulterior

La debut, Renault Duster 2026 va fi disponibil, cel mai probabil, exclusiv cu motoare pe benzină. Printre opțiuni se află propulsorul turbo de 1,3 litri și 156 CP, cunoscut de pe versiunea globală. Pentru variantele de bază, constructorul ar putea apela la motorul turbo de 1,0 litri utilizat pe Renault Kiger, ușor revizuit pentru a oferi mai multă putere.

Potrivit unor surse Renault citate de Autocar India, SUV-ul va primi și o versiune hibridă puternică pe benzină, care ar urma să fie lansată la aproximativ un an după debutul comercial. Deși configurația exactă nu a fost confirmată pentru piața indiană, Duster-ul vândut pe alte piețe este disponibil cu un sistem hibrid de 1,6 litri și 149 CP.

Cu un preț estimat în jurul valorii de 15.000 de euro, noul Duster se va poziționa în segmentul mediu al pieței. Pentru Renault, proiectul are o miză strategică majoră: India este văzută ca un viitor hub de export. Duster 2026 este primul model din cadrul strategiei „International Game Plan 2027”, prin care grupul francez intenționează să lanseze opt modele noi la nivel global, adaptate cerințelor locale, dar fără a compromite profitabilitatea.