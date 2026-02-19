Grupul auto francez Renault a anunțat joi că a încheiat anul 2025 cu o pierdere netă de 10,9 miliarde de euro, determinată în principal de reevaluarea participației sale de 35% la constructorul japonez Nissan. În același timp, compania a precizat că vânzările au continuat să crească, susținute în special de performanța modelelor electrice, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Veniturile proprietarului Dacia au avansat cu 3% anul trecut, ajungând la 57,9 miliarde de euro. Totuși, profitul net ajustat, fără impactul reevaluării participației la Nissan, s-a redus cu 74%, la 715 milioane de euro, iar marja operațională a coborât la 6,3%, de la 7,6% în 2024.

Pierderea este legată de destrămarea treptată a alianței dintre Renault și Nissan

Pierderea contabilă, estimată încă de la jumătatea anului trecut la 9,5 miliarde de euro, este legată de destrămarea treptată a alianței dintre Renault și Nissan, înființată în 1999 și afectată puternic după arestarea lui Carlos Ghosn în Japonia, la finalul lui 2018.

Ieșirea din alianță a obligat Renault să își evalueze participația la Nissan în funcție de prețul acțiunilor la bursă, afectat de rezultatele negative ale partenerului japonez, care a raportat la rândul său o pierdere operațională importantă pentru exercițiul financiar 2025-2026.

Situația rămâne complicată pentru grupul condus din vara lui 2025 de Francois Provost

Chiar și fără efectul Nissan, situația rămâne complicată pentru grupul condus din vara lui 2025 de Francois Provost, care i-a succedat lui Luca de Meo, plecat la Kering. Profitul net și marja operațională au scăzut, pe fondul ponderii tot mai mari a vehiculelor electrice, mai puțin profitabile decât cele cu motoare termice.

Directorul financiar Duncan Minto a subliniat că vehiculele electrice reprezintă în prezent 14% din vânzările grupului și 20% pentru marca Renault, însă rentabilitatea acestora rămâne sub cea a modelelor cu ardere internă, principala provocare fiind creșterea profitabilității acestui segment.

Pe de altă parte, Renault este mai puțin expus dificultăților din Statele Unite și China, unde prezența sa este limitată.

Renault a redus costurile cu peste 400 de euro per vehicul vândut

Pentru 2026, compania estimează o scădere suplimentară a marjei operaționale, la aproximativ 5,5% din venituri, sub așteptările analiștilor, într-un context european marcat de presiuni competitive. Totodată, grupul anticipează o nouă creștere a veniturilor, susținută de expansiunea internațională și de segmentul electric. Pe termen mediu, ținta de marjă este cuprinsă între 5% și 7%, într-un mediu de prețuri considerat dificil.

Renault a redus costurile cu peste 400 de euro per vehicul vândut și intenționează să continue optimizarea eficienței. De asemenea, grupul a confirmat că poartă discuții pentru preluarea integrală a companiei de autoutilitare electrice Flexi, lansată în 2024 alături de Volvo și CMA CGM, unde deține în prezent 45%.