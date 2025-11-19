Retragerea mărcilor occidentale transformă Rusia într-un hub de producţie pentru automobilele chinezeşti / Modelele asamblate în fabricile părăsite de producătorii occidentali cuceresc piaţa şi ating o cotă record

Ponderea automobilelor chinezeşti asamblate şi vândute local în Rusia s-a dublat în primele zece luni al acestui an, ajungând la 43% din total, arată un articol publicat miercuri în cotidianul Kommersant, preluat de EFE, transmite Agerpres.

Potrivit datelor firmei Gazprombank Autoleasing, o companie de servicii financiare din sectorul auto din Rusia, în perioada ianuarie-octombrie anul curent industria auto rusească a asamblat şi vândut pe piaţa locală 34.000 de automobile chinezeşti, astfel că la finele lunii octombrie ponderea automobilelor chinezeşti a urcat la 43% din total, comparativ cu 21% la finele lunii octombrie anul trecut.

Gazprombank Autoleasing prognozează că în luna decembrie a acestui an, aproximativ 50% din maşinile vândute în Rusia vor fi modele chinezeşti.

Cea mai vândută maşină chinezească în Rusia este Haval, deoarece 24.200 de unităţi, 93% din cele 36.100 de vehicule Haval vândute în Rusia, au fost asamblate pe teritoriul rusesc, în special la fabricile din regiunile Tula şi Kaluga. Marca Chery ocupă locul al doilea, cu 4.100 de unităţi produse şi vândute în Rusia, 63% din totalul vânzărilor sale ruseşti.

Cu toate acestea, Gazprombank Autoleasing a precizat că a exclus din statisticile sale vehiculele Chery produse la fostele fabrici Volkswagen şi Nissan din Kaluga şi Sankt Petersburg, companii care au plecat după începerea războiului din Ucraina în 2022.

Modelul hibrid Voyah se situează pe locul al treilea în topul automobilelor chinezeşti produse şi vândute în Rusia, cu 1.400 de unităţi asamblate în Rusia (87% din vânzări), toate fabricate în regiunea Lipeţk.

Potrivit Kommersant, alte vehicule chinezeşti produse în Rusia sunt asamblate la fosta fabrică Mercedes din Moscova, unde se fabrică maşini pentru marca chineză Exeed, şi la fosta fabrică Hyundai din Sankt Petersburg, unde se asamblează vehicule Jaecoo.

Restul mărcilor chineze sunt produse la Kaliningrad, cum ar fi Jetour, BAIC, Kaiyi, SWM şi DFM.

Datele Avtostat arată că mărcile chinezeşti au reprezentat 49,6% din vânzările de autoturisme în octombrie, iar pe ansamblu piaţa auto rusească a ajuns la 165.700 de unităţi vândute luna trecută, o cifră nemaiîntâlnită din noiembrie 2014.

Din cauza ameninţării sancţiunilor occidentale impuse în urma începerii războiului din Ucraina, este posibil ca unele mărci chinezeşti să se retragă de pe piaţa rusă prin reducerea livrărilor directe oficiale.

Cu toate acestea, Kommersant susţine că cel mai probabil mărcile chineze îşi vor adapta modelele pentru a opera în Rusia sub noi mărci, precum Tenet (Chery) şi Belgee (Geely).

Gazprombank Autoleasing subliniază că tot mai multe maşini vor fi vândute ca mărci ruseşti, astfel încât este posibil să trateze aceste noi mărci chinezeşti fabricate în Rusia ca mărci naţionale.