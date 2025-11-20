VIDEO REVIEW Kia Sportage Facelift 2025. Bestseller-ul coreean ce rivalizează cu Dacia Bigster se conduce bine, dar are un consum cam ridicat

Au trecut peste trei decenii de la apariția primei Kia Sportage, lansată în 1993, însă modelul coreean pare să aibă mai multă energie ca oricând. De la un SUV compact cu ambiții modeste, Sportage a devenit un reper în segmentul C, iar facelift-ul din 2025 continuă exact pe această linie. Actualizarea de anul acesta nu schimbă filosofia modelului, ci o rafinează: un design mai curat și mai expresiv, o tehnologie accesibilă, bine dozată și o calitate a fabricației care a crescut constant cu fiecare generație.

TechRider a condus versiunea pe benzină, cu sistem mild hybrid de 48 V și motorul de 1,6 litri, o combinație gândită pentru cei care parcurg zilnic distanțe variate și vor un consum cât mai echilibrat.

Sportage rămâne, practic, imaginea automobilului de familie modern în zona SUV-urilor compacte. Este de ani buni una dintre cele mai populare alegeri în segment, iar faceliftul din 2025 îi amplifică prezența printr-o stilizare mai îndrăzneață și un habitaclu redesenat cu atenție la detaliu.

În piața europeană, rivalii lui Sportage sunt bine definiți și includ nume precum Nissan Qashqai, considerat mult timp etalonul segmentului, sau chiar Dacia Bigster, care abordează aceeași categorie cu un raport preț–spațiu extrem de competitiv. Faptul că Sportage stă în aceeași discuție cu aceste modele confirmă și poziționarea sa, dar și cererea crescută dintr-un segment unde competiția devine tot mai intensă.

Ce s-a schimbat la exterior și ce a rămas la fel?

Designul exterior al facelift-ului păstrează aceeași identitate a modelului, dar o rafinează prin intervenții bine dozate. Este o evoluție care nu șochează, ci își propune să aducă Sportage în linie cu direcția de design a noilor modele electrice ale mărcii. Proporțiile de bază rămân neschimbate, cu o lungime de 4,54 metri, o lățime de 1,86 metri și un ampatament de 2,68 metri, valori care îi conferă o postură sigură și bine ancorată în segment. Garda la sol de 170 mm completează acest tablou, suficientă pentru drumurile variate din România, dar clar orientată spre utilizarea cotidiană mai mult decât spre aventuri serioase în off-road.

Sursă foto: techrider.roCea mai vizibilă transformare este în partea frontală, unde noua bară de protecție, elementele restilizate și semnătura luminoasă Star Map creează un efect vizual imediat, familiar celor care au studiat EV3 și EV9. Exemplarul testat, vopsit în nuanța metalizată Lunar Silver, accentuează acest contrast între suprafețele fluide și inserțiile glossy black.

Aceste detalii negre lucioase, foarte prezente atât în zona grilei, cât și pe bandouri, arată excelent la prima vedere, dar sunt elemente susceptibile să se zgârie ușor în utilizarea zilnică, un detaliu de avut în vedere pentru cei care folosesc mașina mult în afara orașului.

Blocurile optice full LED sunt acum mai subțiri și mai expresive, iar grila frontală a câștigat volum și profunzime, ceea ce face ca partea din față să pară mai lată și mai impunătoare. În spate, modificările sunt mai discrete, dar contribuie la o imagine mai matură: stopurile păstrează forma caracteristică, însă semnătura luminoasă este ușor mai elegantă, completată de o bară de protecție redesenată cu detalii ce variază în funcție de echipare, de la finisaje care imită aluminiul până la accente glossy black. Jantele de până la 19 inci disponibile în versiunea GT-Line închid armonios profilul, conferind un aer sportiv fără a îndepărta Sportage de spiritul său practic.

Un capitol în care Sportage rămâne un campion al clasei este spațiul de încărcare. Portbagajul de 591 de litri, extensibil până la 1.780 de litri prin rabatarea spătarului, îl plasează printre cele mai încăpătoare modele din segmentul C, ceea ce îl face o alegere firească pentru familiile care au nevoie de un vehicul versatil, capabil să facă față atât drumurilor lungi, cât și rutinei urbane.

Cum se simte interiorul Kiei Sportage

Interiorul transmite încă de la deschiderea portierelor că facelift-ul a urmărit să ridice nivelul perceput de calitate fără a schimba radical filosofia modelului. Cabina este construită în jurul celor două ecrane curbate de 12,3 inci ce domină planșa de bord, integrând discret instrumentarul de bord și zona multimedia sub un singur panou de sticlă. Totul este coerent, fluid și ușor de citit, cu o grafică matură și o logică de navigare familiară utilizatorilor modelelor recente ale mărcii. La acestea se adaugă un head-up display de 10 inci care proiectează în câmpul vizual informații despre viteză, navigație și sistemele de asistență, reducând considerabil nevoia de a privi în jos.

Actualizările aduse interiorului merg însă dincolo de partea digitală. Materialele au evoluat vizibil, iar senzația generală este de cockpit mai bine închegat, cu mai puține suprafețe dure și cu o textură mai plăcută la atingere. Chiar și mirosul tipic de plastic, specific unor generații anterioare, a fost diminuat, ceea ce contribuie la o atmosferă mai rafinată. Volanul în două spițe, inspirat de cel al lui EV6, continuă să stârnească opinii împărțite, dar se potrivește bine cu noua estetică și oferă acces rapid la funcțiile esențiale.

În zona centrală, panoul tactil multifuncțional continuă să fie o soluție interesantă, deși nu neapărat pe placul tuturor. Sistemul permite comutarea rapidă între comenzile pentru climatizare și cele multimedia, păstrând astfel un aspect curat și evitând atât acumularea de butoane, cât și navigarea prin meniuri complicate. Este o abordare modernă și coerentă cu restul designului, însă, personal, aș fi apreciat în continuare prezența unor butoane fizice pentru funcțiile de bază, care rămân mai intuitive în utilizarea de zi cu zi.

Consola centrală păstrează organizarea robustă care a făcut Sportage apreciat în utilizarea de zi cu zi. Există spații de depozitare bine gândite, un suport de telefon cu încărcare wireless, două porturi USB-C și selectorul rotativ al transmisiei automate DCT, amplasat ergonomic. Versiunea GT-Line duce atmosfera la un nivel superior, cu scaune sport îmbrăcate într-o combinație de piele vegană perforată și material textil, iluminare ambientală discretă și accente bicolore pe bord. Scaunele din față, cu reglaj electric, sunt confortabile la drum lung, iar cele din spate oferă un spațiu generos pentru genunchi și cap, suficient chiar și pentru adulți înalți. În plus, unele versiuni, inclusiv cea testată, oferă încălzire pentru scaunele spate, precum și un acoperiș panoramic care aduce mai multă lumină în habitaclu.

Printre detaliile practice care merită o mențiune se numără și tetierele reproiectate, cu formă specială ce integrează cârlige discrete pentru genți sau haine. Este un exemplu de atenție la detalii pe care nu îl întâlnești des în segment. Atmosfera generală este astfel mai modernă, mai confortabilă și mai puțin industrială decât în generațiile anterioare, ceea ce transformă Sportage într-unul dintre cele mai primitoare interioare din zona SUV-urilor compacte.

Testul rutier confirmă ceea ce sugerează și fișa tehnică

Și anume că noul Sportage rămâne un SUV orientat către confort și ușurință în utilizarea de zi cu zi, fără veleități sportive, dar suficient de bine calibrat pentru un condus relaxat și previzibil. Sub capotă se află motorul turbo de 1,6 litri, o unitate cu patru cilindri familiară în gama Kia–Hyundai, acum asistată de un sistem mild-hybrid de 48 V. În configurația testată, motorul este cuplat la transmisia automată DCT cu șapte trepte, o alegere firească pentru cei care parcurg mulți kilometri anual și vor un plus de rafinament în traficul urban sau pe drumurile naționale. Cutia schimbă rapid, lin, iar micromişcările trecerilor de treaptă sunt aproape insesizabile în modul automat. Modul manual, operat prin padelele de pe volan, este util în situații punctuale, dar în cele două zile de test rar am simțit nevoia să îl folosesc.

Unitatea de 180 CP și 265 Nm nu este cea mai „explozivă” din segment, însă oferă suficientă resursă pentru un SUV orientat spre familie. Elasticitatea motorului este corectă, iar ajutorul sistemului mild-hybrid se simte în special la plecările de pe loc și în reprizele scurte, unde reduce ezitările și îmbunătățește fluiditatea rulării. Zgomotul se menține într-o zonă civilizată (până la viteze de autostradă), foarte bine filtrat în habitaclu, ceea ce face călătoriile plăcute din punct de vedere acustic. Totuși, în comparație cu rivalii care oferă motoare cu cilindree mai mare, unitatea de 1,6 litri își arată limitele atunci când ceri mai multă putere.

Direcția rămâne plăcut de ușoară în oraș, cu suficiente informații cât să te simți în control în spațiile aglomerate. Pe drumurile naționale, mașina se așază corect pe trasa impusă, iar stabilitatea la viteze medii și mari este unul dintre punctele ei forte. Suspensia, în această versiune GT-Line cu jante de 19 inci, are o fermitate vizibilă, mai ales pe suprafețe cu denivelări sau pe zone pavate, unde anumite vibrații se transmit în habitaclu, fără a deveni însă incomode.

Modelul testat dispune și de o suspensie adaptivă, care schimbă complet caracterul mașinii în funcție de modul selectat. În Sport, amortizoarele se întăresc, ruliul este mai bine controlat, iar Sportage capătă un aer ceva mai hotărât, deși nu se transformă într-un SUV sportiv veritabil. În continuare, preferă un ritm calm, iar în virajele rapide lasă să se simtă o ușoară înclinare a caroseriei, semn că prioritatea rămâne confortul și siguranța, nu adrenalina.

În ceea ce privește consumul, aici lucrurile sunt ceva mai nuanțate

Pe parcursul unui traseu de aproximativ 100 km, în condiții reale de trafic, computerul de bord a indicat o medie de 9,6 litri/100 km. Valoarea este foarte apropiată de ceea ce promite fișa tehnică, dar rămâne ridicată pentru un motor asistat mild-hybrid și pentru un SUV compact. În comparație cu anumite alternative din segment, precum viitoarea Dacia Bigster cu motor de 1,8 litri, Sportage pierde câteva puncte la capitolul eficiență. Este o situație în care tehnologia mild-hybrid ajută confortul și finețea, dar nu reușește să coboare consumul spre nivelurile așteptate.

În ansamblu, Sportage AWD este o configurație potrivită pentru utilizare mixtă, cu un comportament neutru, stabil și confortabil. Nu este cel mai sprinten sau cel mai economic SUV din segment, însă compensează prin rafinament și o senzație generală de control care îl face foarte ușor de condus în orice context.

La capitolul tehnologie și siguranță, Sportage 2025 continuă să joace în liga celor mai bine echipate SUV-uri compacte. Kia tratează acest domeniu cu multă seriozitate, iar lista de sisteme oferite standard este impresionantă pentru segmentul C. Pilotul automat adaptiv, asistența pentru menținerea benzii, avertizarea pentru unghiul mort, frânarea automată de urgență cu detectarea pietonilor și cicliștilor, precum și recunoașterea limitelor de viteză sunt prezente încă din versiunea de bază. Toate acestea contribuie la o experiență de condus liniștită, deși unele avertizări sonore tind să fie prea insistente, lucru care poate deveni obositor în traficul urban. Este un detaliu ce poate fi ajustat din setări, însă rămâne o observație pentru cei care preferă un habitaclu cât mai silențios.

Pe autostradă, Sportage beneficiază de un sistem semi-autonom bine calibrat. Combinarea pilotului adaptiv cu asistentul de menținere a benzii permite mașinii să urmeze fluxul traficului fără intervenții majore din partea șoferului, păstrând în același timp o marjă sănătoasă de responsabilitate umană. Funcționează fluent, fără frânări bruște sau ezitări, ceea ce îl face ideal pentru navetă sau drumuri lungi. Pachetul este întregit de camera video la 360 de grade, foarte utilă în parcările înguste, și de sistemul inteligent de parcare care permite manevrarea vehiculului de la distanță, o funcție pe care până nu demult o vedeam doar pe modele premium.

Modelul anterior al lui Sportage a obținut cinci stele la testele Euro NCAP, iar având în vedere platforma, tehnologia și nivelul de echipare, este de așteptat ca și versiunea restilizată să repete acest rezultat atunci când va fi evaluată oficial.

Cât costă noua Kia Sportage?

La capitolul prețuri, Sportage facelift 2025 se poziționează ferm în zona superioară a segmentului C-SUV, dar vine cu un pachet tehnologic și de siguranță care justifică această așezare. Varianta de bază, nivelul Urban echipat cu motorul 1.6 T-GDi, cutie manuală în șase trepte și tracțiune față, pornește în România de la 32.308 euro. Este configurația care deschide gama și oferă deja dotări importante, însă cei care caută o atmosferă mai rafinată vor ajunge inevitabil la versiunile superioare.

Trecerea către GT-Line schimbă semnificativ caracterul mașinii. Această echipare vine cu un design mai sportiv, jante de 19 inci, scaune cu profil mai dinamic și accente estetice specifice liniei, totul pentru un preț de pornire de 41.009 euro cu TVA. Mașina testată, configurată tot în nivelul GT-Line, dar cu opțiuni suplimentare și transmisie automată DCT, urcă la 46.700 euro cu TVA inclus, ceea ce o plasează în zona premium a segmentului, alături de rivali foarte bine echipați.

În comparație directă, Dacia Bigster joacă într-o zonă de preț complet diferită, fiind mult mai accesibilă. Modelul românesc are un preț de listă de 23.350 euro pentru versiunile cu tracțiune față, iar configurația 4×4 pleacă de la 29.300 euro. Diferențele mari de preț reflectă atât filosofia distinctă a fiecărui model, cât și poziționarea lor pe piață: Bigster mizează pe simplitate și robustețe la cost redus, în timp ce Sportage pune accent pe tehnologie, confort și rafinament.

Vedict: Actualizarea din 2025 îi consolidează lui Sportage poziția în piață

În contextul în care segmentul SUV-urilor compacte trece printr-o transformare accelerată, Sportage reușește să rămână un reper prin echilibru și coerență. Nu este un model care să impresioneze prin sporivitate, însă compensează printr-o maturitate evidentă în toate zonele importante: confort, tehnologie, siguranță și calitatea construcției. Actualizarea din 2025 îi consolidează poziția în piață, cu un design distinctiv, un interior modernizat și un pachet tehnologic complet care îl apropie, ca percepție, de zona semi-premium.

Versiunea testată, echipată cu motorul pe benzină asistat mild-hybrid, nu își propune să impresioneze prin performanță, ci prin consistență și predictibilitate în utilizarea de zi cu zi. Este o alegere potrivită pentru cei care preferă un stil de condus relaxat, chiar dacă valoarea consumului rămâne ceva mai ridicată decât ne-am fi așteptat în acest segment. Nu este un SUV destinat celor care caută dinamism sau reacții sportive, însă își respectă promisiunea unui comportament echilibrat. Cele patru moduri de condus și tracțiunea integrală contribuie la o adaptare foarte bună la drumurile variate din România, ceea ce face ca Sportage să ofere o experiență sigură și ușor de anticipat în orice scenariu.

Privit în ansamblu, Sportage 2025 rămâne unul dintre cele mai solide nume din segmentul C-SUV. Este genul de automobil pe care te poți baza indiferent de scenariu, fie că vorbim despre naveta zilnică sau drumuri lungi. Nu face risipă de artificii emoționale, dar oferă un pachet complet, modern cât să țină pasul cu noile tendințe și destul de matur tehnic încât să devină o alegere logică pentru familiști.

Fișă tehnică – Kia Sportage Facelift 2025 / GT-Line 1.6 T-GDi MHEV AWD DCT7

──────────────────────────────────────────

Dimensiuni & Greutate

Lungime: 4.540 mm

Lățime: 1.865 mm

Înălțime: 1.640 mm

Ampatament: 2.680 mm

Gardă la sol: 170 mm

Masă proprie: 1.738 kg

──────────────────────────────────────────

Motorizare

Configurație: 4 cilindri în linie, benzină turbo T-GDi

Cilindree: 1.598 cm³

Putere: 180 CP (132 kW) @ 5.500 rpm

Cuplu: 265 Nm @ 1.500–4.500 rpm

Sistem hibrid: Mild-Hybrid 48V

Normă poluare: Euro 6e

──────────────────────────────────────────

Transmisie & Tracțiune

Cutie: Automată cu dublu ambreiaj (DCT), 7 trepte

Tracțiune: Integrală (AWD)

──────────────────────────────────────────

Performanțe

0–100 km/h: 9,8 secunde

Viteză maximă: 203 km/h

──────────────────────────────────────────

Roți

Jante: aliaj 19 inci (GT-Line)

Anvelope: 235/50 R19

──────────────────────────────────────────

Capacitate de încărcare

Portbagaj: 591 litri

Volum maxim: 1.780 litri

Sarcină tractabilă: 1.650 kg

Capacitate rezervor: 54 litri

──────────────────────────────────────────

Interior & Confort

Tapițerie piele ecologică perforată (GT-Line) + inserții Dinamica

Scaune față încălzite și ventilate, reglaj electric șofer

Volan nou cu două spițe, material animal-free

Climatizare automată pe două zone (comenzi tactile)

Iluminare ambientală LED

Sistem audio Harman Kardon

──────────────────────────────────────────

Tehnologie

Instrumentar digital 12,3”

Ecran multimedia 12,3” (Apple CarPlay & Android Auto wireless)

Head-Up Display (opțional)

──────────────────────────────────────────

Prețuri – România (noiembrie 2025)

1.6 T-GDi 6MT 4×2: de la 32.308 €

1.6 T-GDi MHEV DCT AWD GT-Line (test): aprox. 46.700 €