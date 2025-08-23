REVIEW MG ZS Hybrid+: Alternativa chinezească ce pune presiune pe Duster

MG își face tot mai simțită prezența în industria auto, venind cu soluții care îmbină modernul cu accesibilul. Cel mai recent exemplu este ZS Hybrid+, un SUV ce adaugă o nouă opțiune între versiunile deja cunoscute pe benzină și cele electrice.

Segmentul SUV-urilor compacte din Europa este unul dintre cele mai competitive, iar MG pariază pe rapiditate și flexibilitate acolo unde rivalii tradiționali se mișcă mai lent. ZS Hybrid+ devine astfel un pas natural pentru marcă și un model menit să atragă atenția celor care vor un hibrid simplu, dar bine pus la punct.

Pe piața românească, acest SUV promite să fie o alegere de luat în calcul: designul e proaspăt, tehnologia calibrată cu grijă, iar prețul îl face să fie atractiv pentru familiile care caută echilibrul între cost și dotări.

TechRider a scos ZS Hybrid+ la o tură prin București și împrejurimi. Iată cum s-a prezentat.

Cât de mare este MG ZS Hybrid+?

MG ZS Hybrid+ se prezintă cu un look modern, în special în partea frontală, unde se regăsesc cele mai reușite detalii de stil. Proporțiile sunt bine echilibrate: lungime de 4,43 metri, lățime de 1,81 metri și înălțime de 1,63 metri. Ampatamentul de 2,61 metri asigură suficient spațiu pentru pasageri și contribuie la o experiență de condus relaxată.

Față de generația anterioară, modelul a crescut vizibil. Lungimea a fost extinsă cu aproximativ 10 centimetri, iar lățimea și înălțimea au primit și ele mici ajustări. Rezultatul este o caroserie complet nouă, cu forme mai musculoase și o siluetă mai sculptată.

Elementul central al noului stil rămâne grila de mari dimensiuni, care devine semn distinctiv pentru modelele MG cu motoare termice și hibride.

Cum se prezintă la capitolul design?

Aspectul exterior rămâne o chestiune de gust, dar noul ZS Hybrid+ nu poate fi catalogat drept un SUV arătos. Într-o eră a grilelor supradimensionate, aduse în prim-plan mai ales de BMW, MG reușește să livreze un look echilibrat. Poate nu atinge rafinamentul unor rivali mai sofisticați, însă parcat lângă un Ford sau un Citroen, nu se simte deloc complexat.

Versiunea testată, în culoarea albastră, atrage atenția prin jantele de 18 inci și prin detalii precum farurile LED cu semnătură luminoasă. Bara frontală are linii îndrăznețe, care sugerează agilitate, iar profilul este marcat de linia descendentă a acoperișului și de jantele cu design modern. Pe uși și în zona geamurilor au fost integrate inserții cromate care arată bine.

În partea din spate, SUV-ul impresionează prin stopurile LED, spoilerul integrat și liniile atent trasate. Țevile de eșapament cromate sunt doar de decor, iar difuzorul cu evacuări false rămâne, probabil, cea mai discutabilă alegere de stil.

Cum arată interiorul și ce materiale s-au folosit?

De la prima interacțiune la volan, maneta transmisiei iese imediat în evidență prin dimensiuni și stil. Este un element supradimensionat, care atrage privirea și domină vizual consola centrală.

La interior, SUV-ul oferă o poziție de condus confortabilă și o vizibilitate bună, iar cockpitul este gândit practic pentru utilizarea de zi cu zi. Spațiul este suficient pentru pasageri, deși soluțiile adoptate sunt mai degrabă simple decât sofisticate.

Planșa de bord are un design minimalist și funcțional, cu materiale care transmit o senzație decentă la atingere. Tunelul central integrează o cotieră comodă, porturi USB și conectivitate pentru smartphone. Scaunele, îmbrăcate în piele perforată, sunt reglabile electric și încălzite, adăugând un plus de confort.

Pe de altă parte, abundența de plastic nu poate fi ignorată. Texturile diferite nu deranjează întotdeauna, dar suprafețele lucioase pot deveni obositoare în lumina soarelui. În plus, mirosul pronunțat de plastic trădează orientarea modelului către costuri accesibile.

Ce oferă MG ZS Hybrid+ la capitolul tehnologie?

Crossover-ul vine echipat cu două ecrane de 12,3 inchi, unul dedicat tabloului de bord digital și celălalt pentru infotainment. Instrumentarul oferă mai multe moduri de afișare, însă abundența de informații, fonturile mici și grafica orientată mai mult spre estetică decât spre lizibilitate fac ca datele să nu fie mereu ușor de citit. Conexiunea wireless este binevenită.

Volanul are un design plăcut și comenzi bine așezate, dar ergonomia nu este cea mai intuitivă. În schimb, ecranul central reacționează prompt la comenzi tactile și gestionează atât partea multimedia, cât și navigația și setările vehiculului. Luminozitatea și calitatea imaginii sunt bune, chiar dacă reflexiile soarelui pot crea probleme ocazionale.

Un minus notabil este absența butoanelor fizice pentru climatizare. Reglajele se fac aproape exclusiv prin ecran, ceea ce obligă la comutări frecvente între meniuri și poate distrage atenția de la condus.

Cât de confortabil este în spate?

Accesul pe banchetă este facil, iar spațiul pentru picioare și cap se dovedește generos. Chiar și al treilea pasager are parte de o poziție decentă, datorită absenței unui tunel central proeminent. În plus, consola dintre scaune aduce guri de ventilație și o priză USB, detalii care nu sunt mereu oferite mereu pe modele din această clasă. Totuși, lipsește o cotieră centrală pentru locurile din spate, ceea ce poate conta la drumuri mai lungi.

Cât de practic este portbagajul?

Portbagajul lui MG ZS Hybrid+ se deschide manual și pune la dispoziție 443 de litri. Cu bancheta spate rabatată în proporție 60/40, volumul crește până la 1.457 de litri. Forma regulată a spațiului și pragul de încărcare coborât îl fac ușor de folosit zi de zi.

Sub podea există un compartiment suplimentar, util pentru obiecte mai mici. În plus, cârligele de prindere și lumina de curtoazie adaugă un plus de funcționalitate, semn că MG a gândit acest detaliu cu accent pe practicalitate.

Cum se conduce MG ZS Hybrid+?

Pe șosea, ZS Hybrid+ își arată cel mai bine caracterul în oraș, unde se dovedește agil și ușor de manevrat. Merită însă să ne uităm mai întâi la sistemul hibrid. Propulsia combină un motor electric de 136 CP cu un benzinar de 1,5 litri și 102 CP. Împreună, livrează 197 CP și un cuplu maxim de 465 Nm, valori care se traduc prin reacții rapide și accelerații convingătoare.

Bateria de 1,83 kWh susține bine sistemul, mai ales în modul Sport, unde răspunsul este progresiv și echilibrat. Pe trasee line și în condiții normale, transmisia își face treaba fără reproș. Consumul oficial de 5,1 l/100 km aproape că s-a confirmat și în testul nostru: 5,5 l/100 km pe un parcurs de peste 500 km.

Dinamica de rulare este corectă pentru un SUV urban: direcția ține bine trasa în viraje, dar există ruliu și o ușoară ezitare la schimbările bruște de direcție. Frânele sunt eficiente, nimic de comentat în acest domeniu.

Suspensia lui MG ZS Hybrid+ oferă un echilibru reușit între confort și stabilitate: este suficient de moale pentru a absorbi denivelările urbane, dar și destul de fermă pentru a limita balansul tipic unui SUV înalt.

Ce echipamente și prețuri are MG ZS Hybrid+ în România?

Pachetul de siguranță și asistență este unul dintre punctele tari ale SUV-ului. Din standard fac parte frânarea automată de urgență, menținerea activă a benzii, cruise control adaptiv cu funcție stop & go, avertizarea la depășirea limitei de viteză și sistemul de evitare a coliziunilor frontale. Tot aici intră monitorizarea unghiului mort și alerta pentru traficul transversal din spate, dotări care adaugă un plus de siguranță în utilizarea zilnică.

Modelul este disponibil în trei niveluri de echipare: Excite, Exclusive și Luxury. Chiar și versiunea de bază depășește standardele segmentului, cu suita completă MG Pilot, senzori de parcare, cameră video spate, climatizare automată, șase airbag-uri, monitorizarea presiunii în pneuri și funcția AutoHold.

Versiunea Luxury, testată de TechRider, aduce detalii cu tentă premium: scaune față și volan încălzite, reglaje electrice pentru scaune, cameră cu vedere 360 de grade și jante de 18 inci din aliaj. Toate acestea contribuie la un nivel de confort și tehnologie care amintește de SUV-uri mai scumpe.

La capitolul prețuri, MG păstrează avantajul competitiv. ZS Hybrid+ 1.5 Explore pornește de la aproximativ 24.800 euro (sau 22.410 euro cu reducerea importatorului). Versiunea Exclusive din testul nostru ajunge la aproximativ 29.300 euro, respectiv 26.883 euro după discount.

MG ZS Hybrid+ sub prețul rivalilor direcți

Cel mai ieftin MG ZS Hybrid+ 1.5 GSI AT Explore are un preț de listă de 24.810 euro (22.410 euro după reducerea importatorului), ceea ce îl plasează sub principalii rivali direcți: noul Citroën C3 Aircross Hybrid, care pornește de la 25.300 euro, și Dacia Duster Hybrid, disponibil de la 25.850 euro.

Ce ne-a plăcut, ce nu ne-a plăcut?

Pro: MG ZS Hybrid+ impresionează prin sistemul hibrid, consum redus, spațiu generos și o echipare bogată la un preț competitiv.

Contra: Interiorul abundă în plastic cu miros ușor deranjant, iar senzorii de parcare dau alerte inutile la drum lung.

MG ZS Hybrid+ — fișă tehnică

Sistem hibrid: benzină 1.5 l, 4 cilindri (1.498 cmc) + motor electric

Putere/ cuplu termic: 102 CP / 128 Nm

Putere/ cuplu electric: 136 CP / 250 Nm

Putere/cuplu total sistem: 197 CP / 425 Nm

Transmisie: automată, 3 trepte

Tracțiune: față

0–100 km/h: 8,7 s

Viteză maximă: 168 km/h

Consum mixt (WLTP declarat): 5,1 l/100 km

Consum în test: 5,5 l/100 km

Dimensiuni (L/l/î): 4.430 / 1.818 / 1.635 mm

Ampatament: 2.610 mm

Masă la gol: 1.380 kg

Portbagaj: 443–1.457 l

Baterie: 1,83 kWh

Preț de listă: de la 24.810 € (TVA inclus)

Preț model testat: 29.283 € (TVA inclus)