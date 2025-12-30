România produce printre cele mai vândute SUV-uri din Europa / Dacia și Ford Puma au peste 355.000 de SUV-uri  vândute în primele 11 luni din 2025

Segmentul SUV-urilor reprezintă cea mai vastă categorie de autoturisme în vânzările la nivel european. Publicul a cerut SUV-uri, iar producătorii de automobile s-au conformat, oferind clienților modele cu toate posibilitățile de sisteme de propulsie.

Peste 57% din mașinile vândute au fost SUV-uri

Anul 2025 a adus o consolidare a tuturor segmentelor de SUV-uri. Cea mai populară categorie este cea B-SUV, cu modele precum Dacia Duster, Ford Puma sau Honda HR-V. Urmează SUV-urile din ssegmentul C, cum ar fi Nissan Qashqai sau Dacia Bigster, și cele din segmentul A. Acestea sunt cele mai mici modele și sunt reprezentate în modele precum Fiat Panda Cross sau Suzuki Ignis.

În total, potrivit Profit.ro, SUV-urile comercializate în perioada ianuarie-noiembrie 2025 reprezintă peste 57% din mașinile vândute în Europa, incluzând Uniunea Europeană, Marea Britanie și EFTA (zona economică reprezentantă de Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția).

Cel mai mare segment a fost reprezentat de C-SUV-uri, ce s-au comercializat în 2,2 milioane de unități. În acest segment se regăsește și Dacia Bigster, cea mai mare, mai puternică și mai dotată mașină produsă de Dacia până acum. Totodată, aceasta a fost construită pentru a satisface cererea publicului pentru modele din acest segment.

Care sunt cele mai vândute SUV-uri din Europa

Cele mai vândute mașini din segmentul C-SUV sunt Volkswagen Tiguan, Kia Sportage și Hyundai Tucson. Dacia Bigster s-a clasat pe locul 6 în ultimele luni deși, în clasamentul pentru tot anul, nu prinde top 10. Aceasta este din cauza începerii livrării SUV-ului în luna mai a anului.

La mică distanță se află B-SUV-urile, reprezentate de Dacia Duster și Ford Puma, modele ce au avut evoluții diferite. În timp ce comenzile pentru Duster scădeau într-un context nefavorabil (în așteptarea noilor motoare, dar și concurența oferită de Bigster), Puma crește cu ajutorul versiunii electrice.

Cele trei modele produse în România reprezintă un veritabil succes al industriei auto românești. Cu un total de peste 355.000 de unități comercializate în primele 11 luni ale anului 2025, cota de piață a SUV-urilor „românești” este de peste 5%.

Top cele mai vândute SUV-uri din Europa (ianuarie-noiembrie 2025) sunt:

Volkswagen T-Roc (B-SUV, +4,7%); Volkswagen Tiguan (C-SUV, -18%); Toyota Yaris Cross (B-SUV, -3%); Peugeot 2008 (B-SUV, +6%); Dacia Duster (B-SUV, -1%); Ford Puma (B-SUV, +1,5%); Kia Sportage (C-SUV, -12,5%); Hyundai Tucson (C-SUV, -4,5%); Nissan Qashqai (C-SUV, -1,5%); Tesla Model Y (D-SUV, -30%).