Rusia continuă să importe mașini ocolind sancțiunile, via China / Cum funcționează mecanismul

Zeci de mii de automobile produse de mărci occidentale continuă să ajungă în Rusia prin intermediul Chinei, în ciuda sancțiunilor impuse după invazia Ucrainei din 2022, potrivit informațiilor furnizate de surse din industrie.

Conform datelor companiei ruse de cercetare Autostat, aproape 130.000 de vehicule produse de constructori din țări care au impus sancțiuni au fost vândute în Rusia în 2025. Aproape jumătate dintre acestea au fost fabricate în China. De la începutul războiului, peste 700.000 de mașini ale acestor mărci au fost înmatriculate în Rusia.

Multe dintre vehicule sunt produse în China, unde branduri internaționale au fabrici în parteneriat cu companii locale. Alte mașini sunt fabricate în Europa sau Asia, dar sunt expediate prin China înainte de a fi livrate în Rusia.

Un rol important îl au vehiculele „second-hand” cu kilometraj zero. Acestea sunt mașini noi, înregistrate formal ca vândute în China, apoi reclasificate drept second-hand și exportate. Procedura permite evitarea restricțiilor impuse de producători privind livrările către Rusia.

„Așa este mai ușor să exportăm”, a declarat Zhang Ai Jun, fost angajat la un comerciant auto din provincia Sichuan.

În China, aceste mașini sunt adesea vândute cu discounturi semnificative. În Rusia, ele ajung să fie comercializate la prețuri apropiate de cele ale vehiculelor noi neînmatriculate anterior, potrivit documentelor de transport analizate de Reuters și declarațiilor unui dealer rus.

Constructorii auto afirmă că nu autorizează vânzările către Rusia. Toyota a transmis că nu exportă vehicule noi pe această piață din 2022. Mazda a precizat că eventualele mașini noi ajunse în Rusia au fost revândute prin terți aflați în afara controlului companiei.

Și producătorii germani susțin că interzic livrările către Rusia. Mercedes-Benz a arătat că investigarea posibilelor încălcări este „complexă și consumatoare de timp”.

BMW a declarat că, dacă mașini ajung în Rusia prin importuri paralele, acest lucru se întâmplă „în afara sferei noastre de influență și împotriva voinței noastre”.

Un dealer din Vladivostok a spus că achiziționează mașini restricționate individual, prin rețele de intermediari chinezi, pentru a onora comenzile clienților. „Sunt mulți intermediari: unul îl cunoaște pe altul, iar lanțul duce până la dealer”, a explicat acesta.

Datele arată că vânzările oficiale ale mărcilor din țările care au impus sancțiuni au scăzut puternic față de nivelul din 2021. Totuși, fluxul de vehicule prin China continuă să alimenteze piața rusă, în special în segmentul modelelor germane și japoneze produse în China.