Zeci de proprietari de benzinării Lukoil din SUA s-au strâns recent la o sală de conferinţe a unui hotel Holiday Inn din statul New Jersey pentru a discuta despre unele evoluţii geopolitice importante, transmite Bloomberg, citată de Agerpres.

Cu doar câteva săptămâni mai devreme, administraţia Trump anunţase sancţiuni împotriva a doi giganţi petrolieri ruşi, cele mai recente măsuri menite să restrângă vânzările de ţiţei ale Moscovei şi să priveze Kremlinul de veniturile de care are nevoie pentru a continua războiul din Ucraina.

Cu toate acestea, sancţiunile asupra uneia dintre aceste firme, Lukoil PJSC, nu se resimt doar la Moscova sau la nivelul activelor internaţionale pe care grupul rus le deţine, inclusiv un câmp petrolier irakian şi o rafinărie în Bulgaria. Ele i-au afectat şi pe micii afacerişti americani, în condiţiile în care operatorii benzinăriilor marca Lukoil din SUA sunt prinşi în haos.

Efectele sancțiunilor: plăți blocate și viitor incert

Deşi Casa Albă a scutit temporar benzinăriile de la sancţiuni, băncile şi companiile de carduri de credit au fost speriate, forţând în unele cazuri operatorii să accepte doar plata în numerar. Mulţi se întreabă cum vor rămâne pe linia de plutire sub un nume de companie pătat, în timp ce persistă incertitudinea cu privire la eforturile Lukoil de a respecta termenul limită, stabilit pentru luna aprilie 2026, pentru a-şi vinde benzinăriile. Încheierea războiului din Ucraina, care durează de aproape patru ani este o altă întrebare deschisă, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski urmând să se întâlnească duminică cu preşedintele american Donald Trump în legătură cu un potenţial acord de pace.

Temerile proprietarilor de benzinării Lukoil din SUA au fost exprimate la întâlnirea care a avut loc luna trecută la hotelul din Newark. Unii francizaţi Lukoil au oferit mărturii dramatice despre situaţia lor. Alţii au acuzat guvernul SUA că i-a lăsat să se descurce singuri. „Trebuie să fim uniţi”, a spus un francizat la întâlnire, în timp ce avocaţii prezenţi au oferit sfaturi.

„Aproape 200 dintre aceşti mici oameni de oameni independenţi, cetăţeni americani, se confruntă cu perspectiva de a avea întreaga afacere distrusă în scurt timp”, a declarat Eric Blomgren, director executiv al New Jersey Gasoline, C-Store, Automotive Association.

Cum a ajuns Lukoil pe piața americană

Modul în care un grup de mici proprietari de afaceri din SUA a fost prins într-o situaţie geopolitică complicată este consecinţa unor evenimente din urmă cu mai bine de două decenii, când relaţiile cu Rusia erau diferite.

Lukoil a intrat pe piaţa din SUA în 2000, când a cumpărat Getty Petroleum Marketing în ceea ce a fost prima achiziţie a unei companii americane cotate la bursă de către o corporaţie rusă. Patru ani mai târziu, a Lukoil achiziţionat şi a schimbat numele unui grup de benzinării Mobil de la ConocoPhillips care erau împrăştiate în New Jersey, New York şi Pennsylvania. La un moment dat Lukoil deţinea peste 1.000 de benzinării în SUA, dar a redus acest număr la mai puţin de 200 în prezent.

Cel mai frecvent, francizaţii au semnat contracte de trei ani cu Lukoil North America, în baza cărora plătesc chiria lunară şi taxe imobiliare pentru staţiile lor. Compania le-a furnizat combustibil, împreună cu finanţare pe termen scurt.

Boicoturi, pierderi și presiuni financiare

Însă numele Lukoil a devenit o problemă după invadarea Ucrainei de către Rusia în 2022. Imediat după debutul invaziei, benzinăriile Lukoil din New Jersey s-au confruntat cu boicoturi aprobate de stat. Unele carduri de credit folosite de clienţii flotei au încetat să mai funcţioneze în staţii.

De atunci încoace, vânzările au fluctuat pe fondul înrăutăţirii atitudinii opiniei publice faţă de Kremlin, spune Gagan Kehal. Acest locuitor din New Jersey administrează o benzinărie Lukoil din comitatul Morris pe care tatăl său a cumpărat-o ca franciză Mobil în anul în care s-a născut Kehal. El a spus că angajaţii săi sunt întrebaţi frecvent de clienţi cu privire la legăturile companiei cu Rusia.

Recent, câţiva clienţi de lungă durată au încetat să mai vină la benzinăria lui Kehal.

Pierderea clienţilor vine exact în momentul în care condiţiile ar trebui să fie mai favorabile pentru comercianţii cu amănuntul, în condiţiile în care preţurile la benzină sunt la minimul ultimilor ani. De obicei, acest lucru duce la o utilizare crescută a automobilului şi la mai multe cheltuieli în magazinele de proximitate, ceea ce generează marje de profit mai mari pentru benzinari decât combustibilul în sine.

Lucrurile s-au înrăutăţit pentru francizaţi Lukoil cu ultima rundă de sancţiuni. BCB Bancorp Inc. a tăiat legăturile cu Lukoil, astfel că proprietarii de benzinării nu mai au acces la veniturile din plăţile efectuate prin carduri de credit, debit şi preplătite. Cardurile Amex au încetat pentru scurt timp să funcţioneze la pompele Lukoil dintr-un motiv neclar. Lukoil lucrează acum cu două bănci regionale mici, OceanFirst Bank NA şi Parke Bancorp, pentru a gestiona tranzacţiile.

De asemenea, au încetat legăturile Lukoil cu firma de rafinare Phillips 66 şi firma rusă a apelat la distribuitorul Gill Energy din New Jersey pentru aprovizionarea cu combustibil.

În ultimele săptămâni, reprezentanţii Lukoil North America au vizitat benzinăriile pentru a solicita plăţi pentru soldul restant la împrumuturile pentru combustibil, potrivit mai multor angajaţi ai benzinăriilor.

„În continuare însă trebuie să ne plătim angajaţii şi să continuăm să operam staţiile. Asta cu siguranţă ne creează probleme”, a spus Kehal.

Un viitor incert pentru marca Lukoil în SUA

Dacă marca Lukoil va supravieţui în SUA este neclar. În paralel, compania rusă încearcă să îşi vândă activele internaţionale. Având în vedere dimensiunea şi gravitatea politică a oricărei tranzacţii, cel ai probabil ar putea dura câteva luni, dacă nu mai mult, pentru a fi finalizată, potrivit lui Doug Jacobson, avocat la Jacobson Burton Kelley PLLC.

Între timp, Kehal ţine legătura cu alţi francizaţi prin intermediul unui grup Whatsapp. Mulţi nu au altă alegere decât să aştepte un cumpărător pentru lanţul de benzinării, în speranţa că le va permite să schimbe numele şi să meargă mai departe. Pentru unii, există dorinţa de a-şi cumpăra benzinăriile de la compania controlată de grupul rus, o perspectivă atractivă, dar costisitoare.