dark
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Scandal în Formula 1 / Lando Norris şi Oscar Piastri riscă descalificarea de la Las Vegas

Redacția TechRider
23 noiembrie 2025
Lando Norris
Lando Norris,Chinese GP 2024” by Liauzh is licensed under CC BY-SA 4.0
Federaţia Internaţională de Automobilism (FIA) a anunţat deschiderea unei anchete privind monoposturile McLaren ale lui Lando Norris şi Oscar Piastri la finalul Marelui Premiu de Formula 1 la Las Vegas, transmite News.ro.

FIA a anunţat că cele două maşini McLaren ale lui Lando Norris şi Oscar Piastri, care au terminat pe locurile doi şi patru în Marele Premiu de la Las Vegas câştigat de Max Verstappen, au trecut linia de sosire cu un plafon care nu respecta regulamentul, placa situată sub maşină având o grosime mai mică decât limita cerută (9 milimetri).

Acesta este un motiv care duce, în general, la descalificare, aşa cum a experimentat Lewis Hamilton în mod special la ultimul Grand Prix din China.

Acest lucru ar răsturna complet lupta pentru titlu. Clasamentul pe circuit îi deschidea calea către titlu lui Lando Norris, care avea un avans de 30 de puncte faţă de coechipierul său şi de 42 faţă de Verstappen. În cazul unei descalificări, Norris ar mai avea doar 24 de puncte avans faţă de Piastri şi olandez, care ar fi departajaţi de numărul de victorii în favoarea australianului (7 contra 6). Mai sunt 58 de puncte de câştigat în Qatar (unde are loc şi un sprint) şi în Abu Dhabi.

