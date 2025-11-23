Piloţii McLaren, Lando Norris şi Oscar Piastri, au fost descalificaţi din Marele Premiu de la Las Vegas, din cauza unor probleme la monoposturile lor, transmite News.ro.

Ei pierd respectiv 18 şi 12 puncte, ceea ce îi permite lui Max Verstappen să se apropie de Piastri în clasamentul general, cu 24 de puncte în urma lui Norris.

Era doar o chestiune de timp după ce FIA a publicat duminică, la ora 8:30, ora Franţei (23:30 în Las Vegas), o scrisoare în care se preciza că cele două maşini McLaren prezentau o uzură prea pronunţată a plăcii situate sub maşină. Chiar dacă decizia a fost luată după o lungă aşteptare (peste 2 ore!), Lando Norris şi Oscar Piastri au fost excluşi de comisarii Marelui Premiu de la Las Vegas, deoarece grosimea acestei piese era sub 9 milimetri, cât era necesar. Un motiv „clasic” de excludere, care l-a afectat şi pe Lewis Hamilton în China anul acesta.

Dar consecinţele acestei erori – McLaren a vrut probabil să regleze maşinile prea aproape de sol, provocând această uzură neprevăzută – sunt enorme. Norris pierde avantajul locului al doilea, iar Piastri pe cel al patrulea. În campionat, este un adevărat cutremur. Max Verstappen, câştigător imperial la Las Vegas, revine la egalitate cu Piastri, cu „doar” 24 de puncte în urma liderului campionatului.

Pilotul Red Bull este mai mult ca niciodată în cursa pentru un al cincilea titlu consecutiv, chiar dacă Norris va avea totuşi o primă şansă de a câştiga titlul în Qatar, weekendul viitor. Pentru asta, va trebui să obţină cu două puncte mai mult decât rivalii săi pe parcursul întregului weekend, care va include un sprint sâmbătă şi un Grand Prix duminică. Înainte de finală de la Abu Dhabi, o săptămână mai târziu.

Clasamentul Grand Prix-ului de la Las Vegas:

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. George Russell (Mercedes)

3. Kimi Antonelli (Mercedes)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Carlos Sainz (Williams)

6. Isack Hadjar (Racing Bulls)

7. Nico Hulkenberg (Sauber)

8. Lewis Hamilton (Ferrari)

9. Esteban Ocon (Haas)

10. Ollie Bearman (Haas).