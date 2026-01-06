FOTO Sony și Honda prezintă noul prototip AFEELA în cadrul CES / Modelul se află în faza de pre-producție

Sony Honda Mobility, joint venture-ul creat de cele două companii japoneze pentru a produce un vehicul electric, a prezentat modelul AFEELA 1 aflat în faza de pre-producție, dar și un prototip de SUV bazat pe aceeași platformă. Potrivit unui comunicat de presă, evenimentul de prezentare a fost ținut sub tema „mobilitatea ca spațiu de divertisment creativ”.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

SHM a prezentat un nou prototip AFEELA

În cadrul Consumer Electronics Show (6-9 ianuarie, Las Vegas), Sony și Honda au prezentat un nou prototip ce va face parte din gama AFEELA. gama va fi completată de un SUV, oferind în același timp o mai mare flexibilitate spațială și accesibilitate. SHM intenționează să dezvolte un model de producție bazat pe acest prototip pentru a-l lansa pe piața americană încă din 2028.

Livrările pentru AFEELA 1 vor începe la final de an

Compania transmite că livrările de AFEELA 1 vor începe la finalul acestui an pentru clienții din Statele Unite ale Americii. Inițial, modelul va fi comercializat în California, urmând o extindere planificată în Arizona în 2027. SHM vizează să comercializeze AFEELA 1 în Japonia în 2027, iar pe întregul teritoriu al Statelor Unite începând cu 2028.

AFEELA 1 se mândrește cu asistența la conducere de nivel 2+, care sprijină deplasarea de la punctul de plecare la destinație. Producătorul își propune să atingă în viitor capacități echivalente cu nivelul 4, folosindu-se de cei 40 de senzori montați pe mașină.

Rezervările pentru AFEELA 1 au început în ianuarie 2025 în California. De atunci, SHM a deschis showroom-uri AFEELA Studio și a organizat evenimente de expoziție a vehiculelor în diverse locații, primind peste 100.000 de vizitatori și realizând peste 24.000 de demonstrații în vehicule în primul an.

Specificații tehnice AFEELA 1

Înălțime: 1.460 mm

Lățime: 1.889 mm

Lungime: 4.914 mm

Ampatament: 2.999 mm

Volum portbagaj: 764 de litri

Sistem de propulsie tracțiune integrală motor față: electric, 245 de cai putere motor spate: electric, 245 de cai putere

Capacitate baterie: 91 kWh, litiu-ion, viteză de încărcare de maximum 150 kW

Autonomie estimată: aproximativ 500 de kilometri

Preț: de la 89.900 de dolari

Disponibilitate: final de 2026