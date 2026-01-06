dark
FOTO Sony și Honda prezintă noul prototip AFEELA în cadrul CES / Modelul se află în faza de pre-producție

Daniel Simion
6 ianuarie 2026
Sursa foto: Sony Honda Mobility
Sony Honda Mobility, joint venture-ul creat de cele două companii japoneze pentru a produce un vehicul electric, a prezentat modelul AFEELA 1 aflat în faza de pre-producție, dar și un prototip de SUV bazat pe aceeași platformă. Potrivit unui comunicat de presă, evenimentul de prezentare a fost ținut sub tema „mobilitatea ca spațiu de divertisment creativ”.

SHM a prezentat un nou prototip AFEELA

În cadrul Consumer Electronics Show (6-9 ianuarie, Las Vegas), Sony și Honda au prezentat un nou prototip ce va face parte din gama AFEELA. gama va fi completată de un SUV, oferind în același timp o mai mare flexibilitate spațială și accesibilitate. SHM intenționează să dezvolte un model de producție bazat pe acest prototip pentru a-l lansa pe piața americană încă din 2028.

Sursa foto: Sony Honda Mobility
Sursa foto: Sony Honda Mobility
Sursa foto: Sony Honda Mobility
Sursa foto: Sony Honda Mobility

Livrările pentru AFEELA 1 vor începe la final de an

Compania transmite că livrările de AFEELA 1 vor începe la finalul acestui an pentru clienții din Statele Unite ale Americii. Inițial, modelul va fi comercializat în California, urmând o extindere planificată în Arizona în 2027. SHM vizează să comercializeze AFEELA 1 în Japonia în 2027, iar pe întregul teritoriu al Statelor Unite începând cu 2028.

Sursa foto: Sony Honda Mobility

AFEELA 1 se mândrește cu asistența la conducere de nivel 2+, care sprijină deplasarea de la punctul de plecare la destinație. Producătorul își propune să atingă în viitor capacități echivalente cu nivelul 4, folosindu-se de cei 40 de senzori montați pe mașină.

Rezervările pentru AFEELA 1 au început în ianuarie 2025 în California. De atunci, SHM a deschis showroom-uri AFEELA Studio și a organizat evenimente de expoziție a vehiculelor în diverse locații, primind peste 100.000 de vizitatori și realizând peste 24.000 de demonstrații în vehicule în primul an.

Specificații tehnice AFEELA 1

  • Înălțime: 1.460 mm
  • Lățime: 1.889 mm
  • Lungime: 4.914 mm
  • Ampatament: 2.999 mm
  • Volum portbagaj: 764 de litri
  • Sistem de propulsie
    • tracțiune integrală
    • motor față: electric, 245 de cai putere
    • motor spate: electric, 245 de cai putere
  • Capacitate baterie: 91 kWh, litiu-ion, viteză de încărcare de maximum 150 kW
  • Autonomie estimată: aproximativ 500 de kilometri
  • Preț: de la 89.900 de dolari
  • Disponibilitate: final de 2026

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

