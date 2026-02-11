Producătorul german de automobile de lux BMW a anunțat miercuri că va rechema la service sute de mii de vehicule vândute la nivel mondial din cauza unei componente defecte care ar putea provoca incendii, informează DPA, preluat de Agerpres.

În Germania, rechemarea vizează 28.582 de automobile, potrivit reprezentanților BMW. La nivel global, deși compania nu a oferit o cifră oficială, publicația kfz-Betrieb estimează că aproximativ 575.000 de vehicule ar putea fi afectate.

Printre modelele vizate se numără BMW Seria 2 Coupe, mai multe variante ale Seriilor 3, 4 și 5, Seria 6 Gran Turismo, limuzina Seria 7, precum și modelele X4, X5, X6 și Z4.

BMW a explicat că inspecțiile au identificat un solenoid defect, componentă care reglează fluxul de electricitate într-un circuit. După un număr mare de porniri, uzura excesivă a comutatorului poate face mașina dificil sau chiar imposibil de pornit. În cel mai rău caz, poate apărea un scurtcircuit care să ducă la supraîncălzirea localizată a demarorului și, implicit, la aprinderea vehiculului. Constructorul recomandă șoferilor să nu lase motorul pornit nesupravegheat.

În septembrie anul trecut, compania a rechemat sute de mii de vehicule

Vehiculele cu relee de demaror fabricate între iulie 2020 și iulie 2022 sau cele care au fost echipate retroactiv cu un demaror defect în timpul reparațiilor sunt potențial afectate.

Aceasta nu este prima rechemare a BMW pentru un risc de incendiu legat de demaror. În septembrie anul trecut, compania a rechemat sute de mii de vehicule după ce s-a constatat că apa pătrunde în demaror în anumite puncte, provocând coroziune și riscuri similare de incendiu.